Wohnhaus steht in Flammen

Ein Wohnungsbrand in unmittelbarer Nähe zum Kloster Vinnenberg sorgte für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Zum Glück konnten sich alle Bewohner rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen des Brandes auf andere Gebäude.

Neujahrsschock in der Nähe von Kloster Vinnenberg

Das neue Jahr hat für die Bewohner eines Wohnhauses in der Nähe zum Kloster Vinnenberg alles andere als gut begonnen. In den frühen Morgenstunden brach aus bislang noch ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Als die um 8.38 Uhr alarmierte Feuerwehr vor Ort eintraf, stand alles bereits in Flammen.

Rund 80 Einsatzkräfte aus den Löschzügen Milte, Einen, Freckenhorst und Warendorf waren sofort zur Stelle, um den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Die Koordination der Kräfte lag in den Händen von Einsatzleiter Christof Amsbeck. Zum Glück gelang es den Bewohnerinnen und Bewohnern, sich rechtzeitig aus dem brennenden Haus zu retten, so dass es keine Personenschäden gab. Die Betroffenen wurden in der benachbarten Gaststätte „Zum kühlen Grunde“ von Helferinnen und Helfern des Deutschen Roten Kreuzes betreut.

Miltes stellvertretender Einheitsführer Hauptbrandmeister Christoph Jürgens hatte die Aufgabe übernommen, die Einsatzleitung für die Löscharbeiten zu übernehmen. Da sowohl die Bever als auch die Gräfte in unmittelbarer Nähe waren, stand ausreichend Löschwasser zur Verfügung. Dabei ließ es sich aber nicht verhindern, dass das Löschwasser partiell wieder in die Gewässer zurückfloss. Aus diesem Grund informierte Christof Amsbeck die untere Wasserbehörde.

Das Kloster Vinnenberg wurde dank des Einsatzes der Feuerwehr kein Opfer des Funkenfluges, der zu Beginn recht stark war. Darum war es zum Glück auch nicht notwendig, die rund 40 Tagungsgäste, die sich im Kloster aufhielten, zu evakuieren. Allerdings mussten sie auf Anweisung der Feuerwehr Fenster und Türen aus Sicherheitsgründen