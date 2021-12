Wünsche der Kunden werden fast alle erfüllt

Der Frischmarkt in Einen bietet seit Anfang Oktober eine umfangreiche Nahversorgung für die Bürgerinnen und Bürger in Einen und Müssingen. Das Inhaberpaar Danial und Nafiseh Yaghouti möchte ab dem nächsten Jahr zusätzlich einen Lieferservice anbieten und eventuell die Öffnungszeiten verlängern.

Der Frischmarkt in Einen will bald einen Lieferservice anbieten (v.l.): Guido Hillmann, Danial und Nafiseh Yaghouti, Claudia Wendker mit Leon und Sarah Frankewitsch mit Jonathan.

Seit dem 7. Oktober betreiben Danial und Nafiseh Yaghouti den Frischmarkt in Einen. „Wir gehen auf Kundenwünsche ein und versuchen, diese zu erfüllen“, sagt Inhaber Danial Yaghouti. Bis auf wenige Ausnahmen sei dies auch immer gelungen. „Wir sind ziemlich begeistert. Ich bin in der Elternzeit und wir haben nur ein Auto. Mit dem Rad nach Warendorf ist mit dem Kind schwierig“, ist Claudia Wendker aus Müssingen dankbar für die Möglichkeit, mit ihrem einjährigen Sohn Leon vor Ort einkaufen zu können.

„ »Wir geben uns Mühe und bieten alles für den täglichen Bedarf.« “ Danial Yaghouti

Der Start ist gut geglückt, und zum 1. November kam auch noch ein Backshop hinzu, der auch Kaffee to go anbietet. „Wir haben alles ganz gut hinbekommen. Wir geben uns Mühe und bieten alles für den täglichen Bedarf“, versichert Danial Yaghouti. Drei Mal wöchentlich gibt es neue Artikel, die nach den Wünschen der Kunden sowie der eigenen Erfahrung bestellt werden. „Wir hoffen, dass sich das bei den Bürgern noch besser rumspricht.“ Denn nach der ersten Euphorie gehen die Kundenzahlen ein wenig zurück.

„Es ist wichtig, dass wir den Laden nutzen, und zwar nicht nur sporadisch. Nur so können wir die langfristige Versorgung sichern“, appelliert Mechtildis Wissmann (CDU) an ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger. Dabei macht sie deutlich, dass das Geschäft auch für die Müssinger gut zu erreichen ist.

Wer glaubt, dass Danial Yaghouti zu wenig Auswahl anbietet, der irrt sich. Auf den rund 250 Quadratmetern Verkaufsfläche bietet er alles an, was es auch in anderen Edeka-Märkten gibt. Und das auch zu den gleichen Preisen, denn die sind vorgeschrieben. „Ich habe keinen Einfluss auf die Preise“, erklärt Danial Yaghouti. Es spricht also nichts dagegen, auch den großen Wocheneinkauf im Frischemarkt in Einen zu erledigen.

„ »Ökologisch sinnvoll wäre es, mit unseren Rikschas zu liefern. Darauf könnte man auch Werbung platzieren.« “ Guido Hillmann

„Das mit den Kundenwünschen kann ich nur bestätigen. Ich ernähre mich teilweise vegan und habe einmal nachgefragt, und nun sind vegane Produkte im Sortiment. Ich finde das super, und auch der Backshop ist klasse“, schwärmt Kundin Sarah Frankewitsch, die mit ihrem Sohn Jonathan einkauft.

Danial und Nafiseh Yaghouti wollen ihren Service aber noch erweitern und planen einen Lieferservice, der entweder am 1. Januar oder am 1. Februar starten soll. „Dann können die Kunden telefonisch oder per E-Mail bestellen und wir liefern.“

Guido Hillmann, Vorsitzender des Dorfmarketings, bringt noch eine weitere Variante ins Spiel. „Ökologisch sinnvoll wäre es, mit unseren Rikschas zu liefern. Darauf könnte man auch Werbung platzieren.“ Franz-Ludwig Blömker (SPD) erinnert an den schweren Start der Rikschas, die coronabedingt noch nicht so richtig zum Einsatz kamen. „Wir können mit den Leuten, die nicht so mobil sind, auch zum Laden fahren und sie können hier einkaufen“, schlägt er vor. Gerade für ältere Menschen sei es ein Segen, dass es den Frischmarkt in Einen gibt, und auch die Kinder seien zufrieden und würden nach der Schule das Geschäft besuchen. „Meine Frau sagt, dass sie hier alles findet, was sie braucht“, versichert Blömker, der in Milte wohnt.

Guido Hillmann erinnert daran, wie lange Einen um einen Frischmarkt gekämpft hat. „Wir hatten hier einen langen Leerstand, nun muss in den Köpfen der Leute erstmal ankommen, dass es hier wieder ein Geschäft gibt“, vermutet er.

„Der Laden ist für Einen und für Müssingen. Das sollte auch in Müssingen ankommen. Ich bin da sehr optimistisch, dass die Leute auch von dort kommen und einkaufen werden“, sagt Frederik Büscher (CDU).

Die Resonanz der Kunden, die im Frischmarkt einkaufen, ist jedenfalls gut. „Wir sprechen mit fast jedem Kunden, und alles sind bislang zufrieden“, freut sich Danial Yaghouti. Dass im Moment nicht mehr so viele Kunden wie am Anfang kommen, sei verständlich. Doch natürlich möchte er das gemeinsam mit seiner Frau Nafiseh und seinen sechs Mitarbeitern ändern. So wird bereits geplant, die Öffnungszeiten bis 19 oder sogar 20 Uhr zu verlängern.

„Ich kann versprechen, dass im Sommer viele Radfahrer hier Station machen“, meint Blömker mit Blick auf Backshop und den Kaffee. „Das sind gut Ansätze für das Dorf. Hier kann man miteinander ins Gespräch kommen“, sagt Wissmann. Optimismus auf allen Seiten, und der ist laut Guido Hillmann auch berechtigt, denn „die Vorteile liegen auf der Hand“.