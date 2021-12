„Wünschen uns mehr Flexibilität“

Warendorf

Mehr Flexibilität wünschen sich Eltern, was die Betreuungszeiten in der OGS angeht. Anke Haffke jüngst im Schulausschuss: „Unserer Meinung muss es möglich sein, Eltern nicht dazu zu verpflichten, ihr Kind jeden Tag in der Woche in die OGS zu bringen, obwohl eine Versorgung bis in den Nachmittag nur an ein oder zwei Tagen in der Woche nötig wäre.“

Von Joachim Edler