„Yeeeaaah – der Zirkus ist da!“

So macht Unterricht wirklich Spaß – keine Frage. In vollen Zügen genossen die Kinder der beiden vierten Klassen der Overbergschule das jüngste Zirkusprojekt an ihrer Schule. Am Ende präsentierten die Kinder eine tolle Show vor ihrem begeisterten Publikum.

An zwei Tagen fand ein Zirkusprojekt für die Viertklässler an der Overbergschule statt.

„Der Zirkus ist in Warendorf! – Yeeeaaah!“ So schallte es zwei Tage lang in der Overbergschule. Für die Kinder der beiden vierten Klassen standen an den beiden Tagen vor Christi Himmelfahrt statt Mathe, Deutsch und Englisch Jonglieren, Balancieren, Clownerie und Akrobatik auf dem Stundenplan. Eingestimmt wurden die Nachwuchsartisten durch eine eindrucksvolle und zugleich witzige Vorstellung der beiden Zirkuspädagogen.

Vorstellung zweier Zirkuspädagogen

An den zwei Vormittagen ging es dann darum, eine komplette Zirkusshow auf die Beine zu stellen.

Die jungen Artistinnen und Artisten übten hochmotiviert, um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen: Bälle, Tücher, Teller und Flowersticks flogen durch die Luft und wurden gekonnt wieder aufgefangen; auf Rola-Bola, Laufrollen und Laufkugeln wurden spektakuläre Balancierkunststücke eingeübt; Clowns, Zauberer und Bodenakrobaten feilten an ihren Auftritten. Einer gelungenen Vorstellung stand nichts mehr im Wege.

In Gruppen versammelte sich das Publikum vor der von der Sonne beleuchteten Zirkusbühne, als der Tag der Aufführung anstand. Das Lampenfieber und die Aufregung stiegen.

„Die Kinder präsentierten eine fantastische Show, bei der jeder Auftritt vom Publikum begeistert bejubelt wurde“, fasst die Schule in einer Pressenotiz zusammen. Höhepunkt war schließlich die Menschenpyramide mit allen 47 Viertklässlern – ein tolles Bild zum Abschluss zweier Tage, die niemand an der Overbergschule in Warendorf so schnell vergessen wird.

Zirkustheater StandArt wurde engagiert

Pandemiebedingt wurde das Zirkusprojekt für die gesamte Schule um ein weiteres Jahr verschoben. Damit aber auch die Viertklässler, die im Sommer die Grundschule verlassen werden, einmal selbst Zirkusluft schnuppern konnten, wurde für sie exklusiv das Zirkustheater „StandArt“ engagiert.

Finanziell unterstützt wurde dieses Zirkusprojekt von der Volksbank eG Warendorf, der VIA Stiftung, der Sparkasse Münsterland Ost sowie vom Förderverein der Overbergschule.

Durch die wunderbare Unterstützung der Sponsoren wurde allen Kindern zum Abschluss ihrer Grundschulzeit an der Overbergschule ein unvergessliches Erlebnis ermöglicht, wofür die gesamte Overbergschule ihren Dank an alle Beteiligten ausspricht, die das Projekt mitgetragen haben.