Tio Thoben vom Mariengymnasium nahm mit Erfolg an der NRW-Landesakademie in Münster teil und durfte schon einmal etwas Universitätsluft schnuppern.

Tio Thoben, Schüler der Q2 des Mariengymnasiums, arbeitete mit besonderem Erfolg in dem Projekt „Kombinatorik: Zählprobleme in Alltagssituationen“.

An der 21. NRW-Landesakademie in Münster nahm auch Tio Thoben vom Mariengymnasium als einer von 100 besonders begabten und motivierten Schülerinnen und Schülern aus NRW teil. Ausgewählt wurden die Teilnehmenden aufgrund hervorragender schulischer Leistungen und außerschulischer Erfahrungen im Mint-Bereich.

In elf Projektgruppen erarbeiteten sie sich in einer nicht alltäglichen Atmos­phäre unterschiedliche mathematische und informatische Themen. Angeboten wurden zum Beispiel „Kryptoanalyse“, „Text Mining in Social Media“, „Die Schönheit komplexer Zahlen“, „Umweltanalyse mit Arduinos und Python“, „Künstliche neuronale Netze und Bilderkennung“ oder „Augmented Reality auf iOS-Geräten“. Der Marienschüler Tio Thoben arbeitete mit besonderem Erfolg in dem Projekt „Kombinatorik: Zählprobleme in Alltagssituationen“, das thematisch sowie im Schwierigkeitsgrad und Komplexität weit über den schulischen Fachunterricht hinausging.

Begleitprogramm mit Berufsorientierung

Die beeindruckenden Ergebnisse aus einer Woche Projektarbeit mit Gleichaltrigen wurden am Abschlusstag im Hörsaal M2 an der Mathematikfakultät in Münster präsentiert.

Die Akademiewoche wurde abgerundet durch ein abwechslungsreiches Begleitprogramm mit Schwerpunkten in der Studien- und Berufsorientierung. Neben einer Mathematik- und Informatikvorlesung, einer Studienberatung an der WWU Münster und einem Hochschulnachmittag sowie Unternehmenspräsentationen, wurde eine mathematische Stadtrallye durch Münster angeboten.

Die NRW-Schülerakademie für Mathematik und Informatik wird im Auftrag des Ministeriums für Schule und Bildung von der Bezirksregierung Münster ausgerichtet und von den Unternehmen Atruvia, Bertelsmann und Volkswohl Bund unterstützt.