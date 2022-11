Zahngesundheit steht im Mittelpunkt

Mal ganz ehrlich: Welcher Erwachsene erinnert sich noch an Kai? Dieser Begriff aus der Zahnpflege wird einem bereits im Kindesalter und in der Grundschule beigebracht, gerät dann aber oft wieder in Vergessenheit, wie es in einer Mitteilung heißt. Damit das bei den Kindern der Bodelschwinghschule nicht passiert, gibt es dort in jedem Jahr eine „Woche der Zahngesundheit“, die jetzt wieder stattgefunden hat.

Jede Jahrgangsstufe lernt und wiederholt dann einen Tag lang, wie das Zähneputzen funktioniert, warum das Zähneputzen überhaupt wichtig ist und welche Folgen es haben kann, wenn Essensreste im Mund nicht weggeputzt werden, sondern an den Zähnen kleben bleiben. Petra Achtermann und Natalia Heinrichs haben den Schülern der Bodelschwinghschule in anschaulicher Weise gezeigt, dass zu wenig und falsches Zähneputzen ein wahres Fest für Bakterien sind und diese dann gerne Löcher in den Zahnschmelz fressen. Die beiden Mitarbeiterinnen der Zahnarztpraxis Finkener hatten dafür für jede Jahrgangsstufe sechs Stationen aufgebaut, an denen die Kinder spielerisch alles zum Thema Zähneputzen trainieren konnten, wobei der Anforderungscharakter mit dem Alter der Kinder steigt. So ist zum Beispiel das Highlight im vierten Schuljahr immer, wenn die eigene Zahnpasta hergestellt wird.

Schulleiterin Dorothee C. Pinkhaus freut sich über die langjährige Kooperation mit der Zahnarztpraxis Finkener.

Bleibt noch der ominöse Kai. Der wird in jedem Schuljahr intensiv besprochen und – jetzt wird sich der eine oder andere bestimmt erinnern – ist nichts anderes als eine Bezeichnung für die richtige Zahnputztechnik: Kauflächen, außen, innen.