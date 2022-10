Zeichen der Hoffnung im Kriegsjahr 2022

Fünf Gedenkveranstaltungen gibt es erneut am Volkstrauertag am 13. November.

Volkstrauertag 2022: In dem Jahr, in dem Wladimir Putin Krieg in Europa zur Wirklichkeit machte, haben die fünf geplanten Gedenkveranstaltungen eine ganz andere Aktualität. In Trägerschaft des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge lädt die Stadt Warendorf zu den Feiern in Freckenhorst, Hoetmar, Milte, Einen-Müssingen und Warendorf ein.

Am Volkstrauertag (Sonntag, 13. November) wird nicht nur der in Kriegen getöteten Menschen gedacht. Das Totengedenken ist laut Einladung ausdrücklich auch denen gewidmet, „die bei uns durch Hass und Gewalt Opfer geworden sind“. Es gehe auch darum, „der Opfer von Terrorismus und Extremismus, Antisemitismus und Rassismus in unserem Land“ zu gedenken sowie Zeichen der Hoffnung und Versöhnung zu setzen.

Die erste Veranstaltung beginnt in Hoetmar. Nach dem Hochamt (Beginn 9 Uhr) ist um 9.55 Uhr Antreten auf dem Lambertusplatz und die Feier am Ehrenmal (von 10 Uhr an). Die Rede hält Jens Effkemann von Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Die musikalische Gestaltung übernehmen der Orchesterverein Freckenhorst und der Kirchenchor St. Lambertus.

Aller Opfer von Hass und Gewalt gedenken

Um jeweils 10.30 Uhr beginnen die Feiern in Milte und Einen. In Milte ist Antreten der Fahnenabordnungen bei Biedendiek, danach Umzug zum Ehrenmal am Friedhof. Hier spricht Oberst Rüdiger Jorasch, Kommandeur der Georg-Leber-Kaserne. Die Stadtkapelle Warendorf spielt.

In Einen beginnt um 11.15 Uhr der Gang zum Friedhof, wo am Ehrenmal die Feier stattfindet. Ratsfrau Mechtildis Wissmann hält die Rede, der MGV Ems-Chor Einen und der Spielmannszug St. Georg Müssingen gestalten musikalisch.

Um 11.15 Uhr ist in Freckenhorst Antreten an der Stiftsbleiche, um 11.30 Uhr beginnt die Feier am Ehrenmal an der Petrikapelle unter Mitwirkung des Orchestervereins Freckenhorst. Die Gedenkrede hält dort Oberst a.D. Henry Giebelmeyer.

Mit dem Sammeln der Teilnehmer um 11.45 Uhr auf dem Marktplatz startet die Gedenkfeier in Warendorf. Von 12 Uhr an marschieren sie über Im Ort, Münsterstraße und Hohe Straße zur Marienkirche, in der die Gedenkstunde stattfindet. Danach ist die Kranzniederlegung am Ehrenmal. Für die musikalische Umrahmungs sind die Stadtkapelle Warendorf und Kantor Gregor Loers verantwortlich. Nach der Gedenkrede von Udo Lakemper, dem Leiter des Paul-Spiegel-Berufskollegs, spricht zum Totengedenken dann Bürgermeister Peter Horstmann.