Zeichen für die Ukrainehilfe gesetzt

Im Rahmen des vergangenen Schützenfestes in Müssingen fühlten sich zahlreiche Formationen angespornt, sich für eine Unterstützung der Ukrainehilfe durch den Verein St.-Nikolaus einzusetzen. Die Aktion war auch von Erfolg gekrönt – 3000 Euro wurden jetzt an Herbert Wuttke als Vorsitzenden des St.-Nikolaus-Vereins überreicht.

Ein deutliches Zeichen setzen wollte die Schützenbruderschaft „St. Georg“ Müssingen anlässlich ihres 60. Geburtstages zusammen mit dem Spielmannszug „St. Georg“ Müssingen, der seinen 40. Geburtstag feierte, beim vergangenen Schützenfest am zweiten Wochenende im Juni. Und dieses ist auch wahrlich gelungen. „Die Idee, kleine blau-gelbe Ansteckfähnchen beim Schützenfest den Gästen und Mitgliedern für eine kleine Spende anzubieten und damit ein sichtbares Zeichen der Solidarität und Hilfsbereitschaft für die Ukraine und die ukrainische Bevölkerung zu setzten, ist voll aufgegangen“, berichtet die Schützenbruderschaft in einem Pressebericht.

Da sich im Laufe der Vorbereitungen immer mehr Formationen angespornt fühlten, zusätzliche Spenden zu generieren, konnte bei der am Dienstag im Sportlerheim stattgefundenen erweiterten Vorstandssitzung eine Gesamtspende in Höhe von 3000 Euro an den Vorsitzenden des St.-Nikolaus-Vereins für humanitäre Hilfe, Herbert Wuttke, überreicht werden.

Zum Hintergrund: Nicht nur der Spielmannszug hatten sich im Vorfeld entschieden, die sonst üblichen Erinnerungsgeschenke für die Gastvereine in eine Spende umzuwandeln. Auch die Ehrengarde beschloss, den bei ihrer vor dem Schützenfest stattfindenden Fahnenabnahme gesammelten Betrag in die Spendentonne zu legen. Oben drauf gelegt wurde dann noch die Kollekte aus der Schützenmesse sowie der Erlös aus der Aktion mit den 800 Ansteckfähnchen, die im Laufe des Schützenfestes von den Offizieren der Bruderschaft an die Besucher verteilt wurden. Und beim St.-Nikolaus-Verein sei die Spenden gut eingesetzt, meinen die Organisatoren der Spendenaktion.

Barbara und Herbert Wuttke im St.-Nikolaus-Verein engagiert

Seit mehr als 20 Jahren engagieren sich Barbara und Herbert Wuttke aus Müssingen mit dem St.-Nikolaus-Verein für die Unterstützung von Menschen im kleinen Dorf Schönborn in der westlichen Ukraine. Aufgrund der aktuellen Situation habe dieses Wissen über die richtige Hilfe am richtigen Ort in der Ukraine an besonderer Bedeutung gewonnen. Barbara und Herbert Wuttke haben über die Jahre gute Kontakte aufbauen können und wissen, was vor Ort benötigt wird. So werden zwar aktuell hauptsächlich Medikamente, haltbare Nahrungsmittel und Hygieneartikel transportiert, aber Wuttkes haben sich auch schon um dringend benötigte Treckerreifen und Fahrräder für die Bevölkerung in der Ukraine gekümmert. Der Verein ist ehrenamtlich organisiert, Spenden kommen somit komplett den Hilfsbedürftigen zugute.

Da jede Woche neue Transporte in die Ukraine fahren, zum Teil sogar bis in den Osten, kommen die dringend benötigten Hilfen innerhalb von zehn Tagen bei den Bedürftigen an.

Herbert Wuttke war von der Hilfsbereitschaft der „St. Georg“-Schützenfamilie sichtlich angetan. Er bedankte sich für die finanzielle Unterstützung und versprach, dass zeitnah viel Gutes im Raum Schönborn damit geschehen werde.