Zeichen zum Jubiläum gesetzt

Foto:

Dirk Vogel ist der Fall klar. Mit der Grundsteuerreform habe sich die Bundesrepublik Deutschland keinen Gefallen getan – im Gegenteil. „Es ist ein wunderbares Verwaltungsmonster“, beginnt der Steuerberater am Dienstagabend seinen Vortrag. Nötig wurde die Reform aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts im Jahr 2018. Die Datenbasis sei veraltet – 1964 im Falle der alten BRD, 1935 im Falle der neuen Bundesländer. Damit müssten in Deutschland laut Schätzungen 31 bis 36 Millionen Liegenschaften neu bewertet werden. Klar sei, dass die Grundsteuerreform noch für ordentlich Arbeit sorgen werde. Ab dem 1. Juli haben Bürgerinnen und Bürger vier Monate Zeit, die jeweiligen Feststellungserklärungen elektronisch an ihr Finanzamt zu übermitteln. „Fangen Sie frühzeitig an, die Daten zusammenzustellen.“ Längere Schlangen vor Katasterämtern seien wahrscheinlich die Folge. Vogel ärgert eine gewisse Unorganisiertheit auf behördlicher Seite. Einerseits werde laut dem Bundesmodell, dem sich auch NRW anschloss, verlangt, Daten zwecks Vereinfachung grundsätzlich nur noch in elektronischer Form abzugeben. Andererseits befinde sich die von der Finanzverwaltung des Bundes eingerichtete Internetadresse www.grundsteuerreform.de noch immer im Aufbau, Daten seien nur teilweise abrufbar. Man könne sich schon fragen, warum entsprechende Strukturen noch nicht geschaffen worden seien. Vogels Ausführungen sorgen bei manchem Zuhörer für Unmut und Ratlosigkeit. „Grundsätzlich sollte das Finanzamt alle Daten haben, hat es aber nicht.“ Mit Wohlwollen könne man dem Kraftakt auch Positives abgewinnen, so Vogel. „Sie müssen nur die Daten zusammenstellen, die Berechnung muss das Finanzamt leisten.“ Vogel sieht mit Verweis auf manchen Paragrafen Grenzen erreicht. „Da kommen Sie als Normalsterblicher überhaupt nicht mehr klar.“ Ob das dann nicht eine willkommene Arbeitsbeschaffung für Steuerberater sei, wird Vogel gefragt. „Ich bräuchte diese Grundsteuerreform nicht“, betont er. „Das wirkt eher wie Arbeitsbeschaffung für Steuerbeamte.“ Nähere Informationen unter www.steuerbuero-vogel.de sowie www.hausundgrund.de/verein/warendorf - cirm-