„Zeit reicht hinten und vorne nicht“

Über die Sozialarbeit am Gymnasium Laurentianum und am Mariengymnasium berichteten am Dienstag im Schulausschuss Sonja Kienzle, stellvertretende Geschäftsführerin des Mütterzentrums Beckum, und Antje Bremer, Beraterin für Jugendhilfe und Integrative Lerntherapeutin.

Die Jugendhilfe an Schulen, erläuterte Kienzle, sei eine der Aufgaben des Mütterzentrums. Zielgruppe seien nicht nur Schüler, sondern auch deren Eltern, Lehrer und Förderfachkräfte. Erklärtes Ziel sei es, Schüler zu befähigen, ungeachtet aller Probleme, die sie hätten, am Bildungsprozess teilzunehmen.

Im Auftrag des Mütterzentrums ist Antje Bremer seit 2012 am Gymnasium Laurentianum sowie am MGW für 1700 Schüler zuständig. Dass 18 Wochenstunden angesichts des Pensums, das die Schulsozialarbeiterin zu bewältigen hat, nur ein „Tropen auf den heißen Stein“ sein können, wie Christian Elsner (SPD) es formulierte, machte der Vortrag Bremers allzu deutlich.

Im zurückliegenden, von der Corona-Pandemie geprägten Schuljahr musste sie an beiden Schulen in mehr als 90 Fällen beratend tätig werden. Schüler, überforderte Eltern, aber auch Lehrer, die das Gefühl hatten, einzelne Kinder zunehmend aus dem Blick zu verlieren, suchten bei ihr Rat. Bremer berichtete exemplarisch von der Langzeitberatung eines Kindes mit familiären und sozial-emotionalen Problemen, die 38 Beratungskontakte erforderlich gemacht hatte. Das seien 30 Prozent ihres Stundenvolumens, machte Bremer klar, dass die Zeit „vorne und hinten nicht reicht.“ Der Wechsel zwischen den Arbeitsorten mache ihre Arbeit nicht einfacher. Zeit für präventives Arbeiten sei während der Corona-Pandemie, deren Auswirkungen Schülern aller Jahrgangsstufen zu schaffen gemacht hätten, gar nicht mehr gegeben.

Der Wechsel von der Grundschule aufs Gymnasium habe gerade während des Lockdowns viele Unterstufen-Schüler überfordert. Problematisch sei vielfach auch das Umschalten von Präsenz- auf Digitalunterricht gewesen. Krisen in den Familien seien vor allem bei den Schülern der Mittelstufe feststellbar gewesen. Schüler hätten von Depressionen oder gar suizidalen Gedanken berichtet. Unter dem Lockdown gelitten hätten auch die Oberstufenschüler. Schwierig sei die Situation für Quereinsteiger von anderen Schulen gewesen. Massiv gestiegen ist nach Ansicht Bremers die Sucht- und Drogenproblematik. Die depressiven Episoden oder Depressionen und das selbstverletzende Verhalten einiger Schüler seien so extrem gewesen, dass sie versucht habe, die Schüler innerhalb eines normalerweise gut funktionierenden Netzwerkes zu vermitteln, berichtete Bremer den Mitgliedern des Schulausschusses. Doch wegen der Corona-Pandemie seien Tageskliniken und Therapeuten-Praxen überfüllt gewesen: „Ich hatte Probleme, die Kinder zu vermitteln.“ Letztlich sei es ihr gelungen, sechs Kinder zu vermitteln. Drei in eine Einrichtung nach Hamm, drei – nach einem halben Jahr Wartezeit – innerhalb Warendorfs. Die Arbeit Bremers sei „absolut beeindruckend“, konstatierte Christian Elsner, selbst Lehrer an einer Sekundarschule. Die Politik sei gut beraten, die Schulsozialarbeit zu stärken.