Zeitenwende bei den Freckenhorster Bürgerschützen

Sie gehört zu den Damen der „ersten Stunde“ im Bürgerschützenverein Freckenhorst, jetzt bekleidet Anne Dühlmann das zweithöchste Amt im Vorstand des Vereins. Einstimmig votierten die Mitglieder des Schützenvereins für die neue Vizepräsidentin. Als Präsident Matthias Kalthöner der Mitgliederversammlung am Samstag den Vorschlag für die neu Vizepräsidentin unterbreitete, brach sofort lauter Applaus im Saal Huesmann los. Wenig überraschend, dass die Wahl einstimmig erfolgte. Bereits im vergangenen Jahr hatte sie angekündigt, ihr Amt als Kommandeurin der Formation der Damen in diesem Jahr abgeben zu wollen.

„ Der ,personifizierte Doppelwumms' geht in Schützenrente. “ Ex-Präsident Michael Risse

Anne Dühlmann löst damit Martin Nienberg ab, der seit 2006 Vorstandsmitglied und ab 2011 Vizepräsident war. Es sei eine Zeitenwende: „Der ,personifizierte Doppelwumms' geht in Schützenrente“, würdigte Laudator und Ex-Präsident Michael Risse frei nach Bundeskanzler Scholz das vielfältige Wirken Nienbergs im Schützenverein.

Es sollte nicht die letzte personelle Änderung des Abends bleiben. Zum neuen stellvertretenden Geschäftsführer wählten die Schützen einstimmig Julian Schulze Wartenhorst. Vorgänger Ralf Böhmer bleibt dem Vorstand im Arbeitskreis Generationen erhalten.

Lisa Liekhues, verantwortlich für die Mitgliederverwaltung, schied nach sechs Jahren aus dem Vorstand aus. Sie war das erste weibliche Vorstandsmitglied. „Das ist ein kleines Stück Vereinsgeschichte“, würdigte Präsident Matthias Kalthöner den ihren Mut. Neu in den Vorstand wurde Yvonne Brügemman für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit gewählt. Die Vorstandsmitglieder Uwe Rottenberg und Michael Peveling wurden im Amt bestätigt.

„ Besonders schmerzlich ist der Rückgang bei den Zahlungen des Festwirts. “ Geschäftsführer Markus Altefrohne

Die Inflation bereitet dem Geschäftsführer Markus Altefrohne Kopfzerbrechen. Sein Zahlenwerk für das vergangene Jahr zeigte zwar einen nur geringen Verlust auf, was aber vor allem an einer einmaligen staatlichen Förderung lag: „Besonders schmerzlich ist der Rückgang bei den Zahlungen des Festwirts“, merkte er an. Um für die Zukunft finanziell gerüstet zu sein, folgte die Versammlung bei wenigen Gegenstimmen und ohne große Diskussion dem Vorstand, den Jahresbeitrag um fünf auf 30 Euro zu erhöhen.

Auf Nachfrage aus den Reihen der Mitglieder bezüglich des Festplatzes (die Rasenfläche an der Everwordschule steht aufgrund von Umbaumaßnahmen beim diesjährigen Schützenfest nicht zur Verfügung) bat Mathias Kalthöner um Geduld bis zur zweiten Generalversammlung im Juni. Derzeit laufen noch Planungen, es werde jedoch auch in diesem Jahr an der Everwordschule gefeiert werden, kündigte er an.