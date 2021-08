Zeitgemäßer Name zum 125-jährigen Vereinsbestehen

Noch immer stehen die Feierlichkeiten zum 125. Jubiläum auf der Tagesordnung der Kameradschaft Milte, wie sich der Verein seit neuestem nennt. Auf der Generalversammlung im Café Bevertenne stimmten die anwesenden Mitglieder eindeutig für die Namensänderung der einstigen „Kameradschaft ehemaliger Soldaten Milte“.

Wie der bisherige kommissarische und nun in seinem Amt bestätigte 2. Vorsitzende Mike Atig ausführte, sei der alte Name nicht mehr zeitgemäß. Die Umbenennung solle zeigen, dass der Verein allen Bürgern und Bürgerinnen offen stehe. Um gerade auch ein jüngeres Publikum anzusprechen, präsentiert sich die Kameradschaft seit Kurzem auch mit einer eigenen Internetpräsenz.

Jubiläumsfeier bereits drei Mal verschoben

Die Neuerungen stehen ganz im Zeichen des Jubiläums, auch wenn die geplanten Feierlichkeiten coronabedingt nun bereits zum dritten Mal verschoben werden mussten. Besonders lobte der 1. Vorsitzende Wenzel Havelt deshalb die bereits erschienene von Jeanine Müller-Keuker und Emil Schoppmann erstellte Festschrift. Er verlas hierzu ein persönliches Schreiben der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Anja Karliczek, welche aus Anlass des Volkstrauertages im Jahr 2015 in Milte zu Gast war und ausführte: „Ihre Festschrift stellt eindrucksvoll dar, wie sich der ehemalige ,Kriegerverein‘ in einen Verein gewandelt hat, der zum Frieden mahnt und sich mit der Herkunft unseres Friedens auseinandersetzt.“ Wie Havelt mitteilte, erbrachte die Sammlung für die Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Milte mit rund 3800 Euro erneut ein Rekordergebnis.

Besondere Jubiläen

Ferner standen zwei besondere Jubiläen auf der Tagesordnung. Für seine 50-jährige Mitgliedschaft, seine Tätigkeit als Sammler und sein Engagement um den Verein wurde Erich Tippkötter mit einem Präsentkorb geehrt. Ein Jubiläum mit Seltenheitswert wurde Richard Terörde zuteil, der seit 50 Jahren den Posten als Fahnenoffizier bekleidete und sein Amt nun in die Hände von Bernhard Ketteler übergab. Als Zeichen der Anerkennung überreichte der Vorstand und die Fahnenträger eine Urkunde mit der Ernennung Terördes zum Ehrenfahnenoffizier.