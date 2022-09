Zeitplan in Verzug geraten

Wie läuft es eigentlich gerade mit dem Umbau des ehemaligen Pfarrheims zum Haus der Vereine? „Uns haben viele Vereine angesprochen, was jetzt passiert“, berichtet Andreas Uhkötter, zweiter Vorsitzender des Vereinshaus-Vereins inmitten der Baustelle. Am Dienstagabend traf sich der Bauausschuss des Vereins, um sich vor Ort ein Bild zu machen. Und tatsächlich sieht es vor allem von außen noch fast so aus, wie schon seit Monaten – ein Haus, das an mehreren Stellen im Rohbauzustand ist.

Doch hinter den Mauern der Verwaltung hat sich viel getan: „Wir stehen immer im regen Austausch mit der Stadt und dem Architekturbüro“, erläutert Uhkötter. So seien in den vergangenen Monaten viele Gewerke ausgeschrieben worden oder die Ausschreibungen würden sich gerade in der Vorbereitung befinden.

Aktuell fehle noch der Auftrag für den Trockenbau, der im August durch die Ratssitzung beschlossen werden müsse.

Von Seiten der Stadt, die als Eigentümerin und Bauherrin für die Umbaumaßnahmen verantwortlich ist, habe man die Auskunft erhalten, dass der Zeitplan – im Januar sollte alles fertig sein – drei bis vier Wochen in Verzug sei. Ganz so zuversichtlich wollen sich die Vereinsmitglieder jedoch nicht geben: „Wir hoffen, dass Ostern das Ziel erreicht ist und wir dann so langsam hier einziehen können.“

Auf diesem Dach werden demnächst zwei große Wärmepumpen für die Heizungsanlage installiert. Foto: Foto: Andreas Engbert

Große Freude herrscht beim Verein über die Entscheidung der Stadt, nun doch nicht mehr auf die Gasheizung zu setzen, sondern mittels Luft-Wärme-Pumpen für angenehme Temperaturen für die Nutzer des Hauses zu sorgen. Zwei große Wärmetauscher werden über dem ehemaligen Eingangsbereich, in dem künftig die Küche untergebracht ist, installiert. Zudem wird eine Lüftungsanlage installiert.

Im Gebäude ist schon einiges passiert. Im ehemaligen Kaminraum im Erdgeschoss wurde eine Wand zum Flur entfernt. In diesem so größer gewordenen Raum werden künftig die Chöre proben. Die auszutauschenden Fenster im Erdgeschoss seien inzwischen ausgemessen.

Durch die Entfernung einer Wand vergrößert sich der ehemalige Kaminraum, der künftig schalltechnisch für Chorproben optimiert ist. Foto: Foto: Andreas Engbert

Einige Wände mussten in der ersten Etage weichen, damit die vier geplanten Gruppenräume und die großen Toilettenräume, in denen es auch eine Dusche geben wird, über einen zentralen Flur erreichbar sind. Zwischen dieser Etage und dem Dachgeschoss wurde eine neue Treppe als Notausgang für die Aula eingebaut. Unterm Dach, das noch gedämmt wird, werden künftig die Musikvereine üben.

Damit das zeitgleich mit anderen Nutzern geht, hat eine Fachfirma ein Konzept für den Schallschutz entwickelt: „Die waren schon öfter zur Planung hier“, sagt Andreas Uhkötter und hofft, dass das gewünschte Ergebnis erreicht wird.

Eine neue Treppe wurde als Fluchtweg aus der Aula, in der künftig die Musikvereine proben, gebaut. Das Dach muss noch gedämmt werden. Foto: Foto: Andreas Engbert

Noch zu erstellen ist ein Durchbruch zum Dachboden über dem Depot im Kreuzgang. Dieser Teil des Gebäudeensembles gehört nicht der Stadt und wird durch das Haus der Vereine von der Kirchengemeinde angemietet. Dort sollen weitere Lagerräume für die nutzenden Vereine entstehen: „Hier müssen wir selber umbauen, da ist nicht die Stadt für zuständig“, wollen die Mitglieder des Bauausschusses gemeinsam mit den Vereinen die Ärmel hochkrempeln.