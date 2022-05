Zeitzeuge hält Erinnerungen wach

Seit Freitag steht am Eingang des NRW-Landgestüts eine Gedenktafel, um an die Vertreibung Tausender Menschen zu erinnern. Initiator der Idee dazu ist Franz Jung, denn als Neunjähriger landete Jung selbst als Flüchtling in Warendorf.

„Es gibt kein Recht auf Vergessen“, zitiert Franz Jung am Freitagnachmittag den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Jung wollte, dass in Warendorf etwas geschaffen wird, das an die Zeit der Vertreibung erinnert. Sein Wunsch ist nun in Erfüllung gegangen. Seit Freitag steht am Eingang des NRW-Landgestüts eine Gedenktafel, um an die Vertreibung Tausender Menschen zu erinnern.

Der Standort ist nicht beliebig, sondern bewusst gewählt. Denn der heute 85-Jährige landete als Neunjähriger 1945 selbst als Flüchtling in Warendorf. Er schlief damals im Landgestüt auf Stroh in einem Futtertrog. Heute ist Franz Jung römisch-katholischer Geistlicher, Prälat, Apostolischer Protonotar. Seit 1983 bekleidet Franz Jung als Letzter das Amt des Großdechanten. Er ist Initiator der Idee, auf dem Gelände des NRW-Landgestüts in Warendorf eine Gedenkstelle zu schaffen, die an dieses historische Ereignis erinnert.

Die leeren Pferdeställe des Landgestüts dienten damals als Auffanglager für etwa 5000 Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene sowie 43 000 Vertriebene aus Ostdeutschland. In erster Linie waren sie aus Schlesien geflüchtet. „Die Menschen hier im Landgestüt haben uns Gutes getan, und auch Mütter haben damals Wahnsinniges durchgestanden. Sie sind für mich die Heiligen der Vergangenheit. Derzeit werden 85 Millionen Menschen aus ihrer Heimat vertrieben“, bemerkt der Zeitzeuge im Rahmen der sehr gut besuchten Einweihungsfeier, bevor er die Gedenktafel segnet und diese schließlich vom lilafarbenen Tuch befreit wird.

Blasilius Kleinhans hatte diese geschaffen. „Ich war zweieinhalb Jahre damit beschäftigt. Es war ein Prozess für mich, eine Auseinandersetzung mit dem Thema Flucht und Vertreibung“, erzählt der Sendenhorster Künstler. Das Kunstwerk aus Bronze ist eine Art Gedenk-Lesepult. An der Front steht in großen Lettern, wie in Sand gedrückt, das Wort „Erinnerung“. Auf der Platte oben sind gut sichtbar Zeilen zu lesen, die die Geschichte Jungs erzählen. Vertikal steht ein einfaches Wort, nämlich „Mensch“. „Das ist eine Art Lesezeichen“, klärt der Künstler auf und ergänzt, ihm sei auch wichtig gewesen, dass hinter der Tafel etwas wachse.

Hauptorganisatoren der Realisierung waren Harald und Barbara Dierig, die zum Heimatbund Kreis Reichenbach (Patengemeinde Warendorfs) gehören und damals ebenfalls Geflüchtete waren.

Mit dem Historiker Prof. Dr. Paul Leidinger war schnell ein weiterer Mitstreiter für die Erinnerungstafel gefunden. Nach mehreren intensiven Gesprächen unter Federführung der Stadt Warendorf waren sich alle Beteiligten schnell einig, dass ein solches Gedenk-Lesepult für Warendorf geschaffen werden muss. Das Projekt wird vom Heimatbund Kreis Reichenbach/Eule (Sitz in Warendorf) und vom Verein Grafschaft-Glatz getragen.