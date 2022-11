Zeitzeugnisse für das Totengedenken

Insbesondere im Monat November wird das Gedenken an die Verstorbenen wieder in den Fokus gerückt – Zeitzeugnisse dieses Brauchtums gibt es auch in der Stiftskirche in Freckenhorst. Eine Gedenktafel erinnert hier an die Äbtissin Hedwig Christina Gertrudis von Korff.

„Allerheiligen“, „Totensonntag“, „Volkstrauertag“ – vielfältig und tief in Traditionen verwurzelt ist das Gedenken an die Toten im November. Mit dem Doppelfest Allerheiligen und Allerseelen am 1. und 2. November leitet die katholische Kirche die Reihe der Gedenktage ein. In den christlichen Kirchen selbst gibt es seit alters her vielfältige Gedenktafeln, „Epitaphe“ genannt, durch die Tote und ihre Taten in Erinnerung verbleiben sollen.

Besondere Glaubensgeschichte der Äbtissin dokumentiert

So auch in der ehrwürdigen Stiftskirche S. Bonifatius in Freckenhorst. Dort an der nördlichen Wand des Hochchores vergegenwärtigt das Epitaph der Äbtissin Hedwig Christina Gertrudis von Korff eine besondere Glaubensgeschichte. War war diese Frau? Sie war Äbtissin von 1688 bis 1721 und gab noch zu ihren Lebzeiten 1694 das prachtvolle barocke Steinrelief bei dem münsterschen Hofbildhauer Johann Baptist von der Möllen in Auftrag. Was sich auf diesem Relief wiederfindet? Dessen Zentrum zeigt den betenden Christus im Garten Gethsemane. Ihm hält ein Engel den Kelch des bevorstehenden Leidens entgegen, während die beiden begleitenden Jünger schlafen. Die Szene wird gerahmt von den Wappen der adligen Vorfahren der Stifterin und bekrönt von ihrem eigenen Wappen. Eine von Engeln getragene lateinische Inschrift schließt unten das Relief ab und nennt nicht nur die Äbtissin als Stifterin, das Jahr der Stiftung und das später eingetragene Datum ihres Todes, sondern auch den Stiftungszweck. Danach hat die Äbtissin das Werk „dem höchsten Gott zu Ehren“ in Gedenken „an unseren Herrn Christus, als er im Garten (Gethsemane) betete“ und „zur Vermehrung fruchtbarer Frömmigkeit“ gestiftet.

Biblische Szene für Gedenkstein gewählt

Warum wählte die Stifterin diese biblische Szene für ihren Gedenkstein? Im Stiftungsjahr 1694 hatte sie in Freckenhorst die „Todesangst-Christi-Bruderschaft“ gegründet. Sie muss im Zusammenhang mit dem in der katholischen Kirche seit dem Mittelalter reich entwickelten Bruderschaftswesen gesehen werden. In der von der Äbtissin von Korff gegründeten Bruderschaft verpflichteten sich die Mitglieder zu fürbittendem Gebet und Gottesdienst zur Vorbereitung auf ein seliges Sterben. Bis 1918 wurde das Totengedenkbuch der Freckenhorster Bruderschaft geführt, bis zum Ende der 40er Jahre des 20. Jahrhunderts wurden in der Stiftskirche noch Bruderschaftsandachten gehalten.

Der Gedenkstein der Hedwig Christina Gertrudis von Korff in der Stiftskirche S. Bonifatius ist also nicht nur ein Erinnerungsmal an eine bedeutende Äbtissin, sondern auch an eine Jahrhunderte währende volksfromme Gebetstradition in einer christlichen Bruderschaft.