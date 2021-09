Zoom-Konferenz statt Auftritt

So lange war der Terminkalender des Spielmannszuges in Milte leer, doch jetzt werden die Zukunftspläne wieder konkreter. Trotz Pandemie ist einiges wieder möglich und die Mitglieder stecken auch seit Juli wieder in den Proben.

Der Rückblick auf das Corona-Jahr ist fast in jeder Generalversammlung eines Vereins derzeit obligatorisch – auch für den Spielmannszug Milte in seiner Generalversammlung. Die Pandemie hat das Vereinsleben vieler Musikzüge weitgehend zum Erliegen gebracht. Auch die Milter Spielleute wurden von der Zwangspause nicht verschont. Ohne Auftritte blieb der Terminkalender weitestgehend leer. Ausfallen mussten in 2020 auch traditionelle Veranstaltungen wie der alljährliche Tanz in den Mai, das gemeinsame Übungswochenende oder Spieleabende.

Dagegen sahen sich die Mitglieder bei Zoom-Konferenzen im digitalen Raum. Größere finanzielle Einbußen wurden durch die Spenden für den neu angeschafften Instrumentenanhänger verhindert. „Wir haben das Beste aus der Situation gemacht“, zeigte sich die erste Vorsitzende Christine Danwerth in ihrer Begrüßung optimistisch.

Seit Juli dieses Jahres treffen sich die Musiker unter Einhaltung der Vorschriften wieder zur gemeinsamen Probe auf dem Schützenplatz und konnten dadurch zu etwas Normalität zurückkehren. Hoffnung macht auch der von der Stadt Warendorf geplante „Tag der Musikzüge“. Am 19. September sollen die verschiedenen Musikzüge abwechselnd in Milte, Einen/Müssingen, Freckenhorst und Hoetmar aufspielen. Für den Spielmannszug Milte ist dies eine gute Gelegenheit, sein musikalisches Können wieder einmal öffentlich vor Publikum zu präsentieren.

Generalversammlung im Freien

Während der unter freiem Himmel auf dem Schützenplatz abgehaltenen Versammlung wurden der zweite Vorsitzende, Andre Höckelmann, die Kassiererin Eva Holtkamp, die Beisitzerin Alina Waldmann und die Jugendvertreterin Marie Pries für eine weitere Wahlperiode in ihren Ämtern bestätigt. Kassenprüfer wurde Thomas zur Wickern. Sieben Nachwuchsmusiker erhielten für ihre Teilnahme am D1- und D2-Lehrgang des Volksmusikerbundes eine Auszeichnung. Die Ehrung für langjährige Mitglieder des Vereins wird auf die nächste Generalversammlung verschoben und aus diesem Grund nur namentlich verlesen. So gehören seit zehn Jahren Carolin Abeck, Marie Pries, Marile Seibring und Verena Volmer dem Spielmannszug an. 20 Jahre im Spielmannszug dabei sind: Anja Höckelmann, Lena Kather, Marion Klinge und Anne Ketteler. Stolze 25 Jahre hält Ulf Borgmann bereits dem Verein die Treue.