Die Grünen Damen und Herren im Josephs-Hospital brauchen Verstärkung

Sie sind nicht zu übersehen: Die Grünen Damen und Herren des Josephs-Hospitals. Wenn sie mit ihren Kitteln an jedem Mittwochvormittag ab 9 Uhr nach einer kurzen gemeinsamen Besprechung auf die jeweiligen Stationen gehen, ist die Freude bei den Patienten und Patientinnen groß. Für die Ehrenamtlichen ist es immer, wenn sie eine Tür zum Krankenzimmer öffnen, etwas Neues. „Man weiß nie, was einen erwartet und muss in dem Moment intuitiv erkennen, worum es geht und wie die Stimmung ist“, erzählt Maria Lindner und fügt an, es sei ja wichtig zu wissen, ob der- oder diejenige schwer krank ist oder kurz vor der Entlassung steht. Schlafende und frisch Operierte stören die Grünen Damen und Herren nicht in ihrer Ruhe.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet