Zukunft des Praxisstandorts  gesichert

Zum Start des neuen Jahres hat Dr. Stephan Klumpe seine bisher selbständig geführte Freckenhorster Praxis mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Kardiologie an die Jomed-MVZ GmbH der Stiftung Josephs-Hospital Warendorf abgegeben. MVZ-Geschäftsführer Michael Grüter erklärte bei der offiziellen Übergabe: „Wir freuen uns sehr, Dr. Stephan Klumpe als neues Mitglied in unserer Jomed Familie begrüßen zu dürfen. Damit gehen wir einen großen Schritt nach vorne zur Zukunftssicherung des Praxisstandortes Freckenhorst.“

Die Integration einer Einzelpraxis in ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) trage dem Wunsch vieler jüngerer Ärztinnen und Ärzte Rechnung, die in den letzten Jahren zunehmend die Anstellung in einem MVZ einer selbstständig geführten Praxis vorzögen. Somit sei auch die Suche nach einer Nachfolge für den in einigen Jahren in den Ruhestand gehenden Internisten und Kardiologen Klumpe dann deutlich einfacher.

Dem neuen MVZ-Arzt Dr. Klumpe ist besonders wichtig: „Für meine Patientinnen und Patienten bleibt in der Versorgung alles beim Alten. Ich bin als ärztlicher Standortleiter weiter hier in Freckenhorst tätig. Auch die im gleichen Gebäude befindliche allgemeinmedizinische Praxis meiner Kollegin Claudia Mack bleibt von diesem Übergang unbeteiligt. Wir werden die bewährte Zusammenarbeit unverändert fortführen.“

Hintergrund: Die Jomed-MVZ GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der Stiftung Josephs-Hospital Warendorf und betreibt unter der Geschäftsführung von Peter Goerdeler und Michael Grüter Arztpraxen an acht Standorten in Drensteinfurt, Oelde, Rheda-Wiedenbrück und Warendorf. Die in den Praxen tätigen Ärztinnen und Ärzte sind im MVZ angestellt, in ihrer ärztlichen Tätigkeit und bezüglich der diagnostischen und therapeutischen Entscheidungen aber weiterhin unabhängig.