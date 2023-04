Eine "Zukunftsagentur" für Warendorf

Der Strategieplan Klima der Stadt soll von einer etwa 20-köpfigen „Lenkungsgruppe Klima“ entwickelt und fortgeschrieben werden.

Diese Idee steht in einer Vorlage für den Umweltausschuss in der nächsten Woche. Parallel soll eine „ZukunftsAgentur“ in der Stadt eingerichtet werden.

Im März war die Verwaltung beauftragt worden, einen Vorschlag zur möglichen Zusammensetzung und den konkreten Aufgaben einer Lenkungsgruppe vorzulegen.

Informelles Gremium

Das ist jetzt geschehen und der Vorschlag sieht ein informelles Gremium vor, das drei- bis fünfmal pro Jahr tagt und den lokalen Klimaschutz- und Klimawandelprozess begleitet.

Die Lenkungsgruppe soll sich aus Vertretern der Politik und der Verwaltung, Handwerk und Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft, Banken, Wohnungswirtschaft, der Jugend und dem Energiesektor zusammensetzen.

Ihre Aufgabe wäre dann, die Maßnahmen und die Umsetzung der Klimaschutzziele zu diskutieren, zu bewerten und zu entwickeln. Dazu gehören Schlussfolgerungen aus einem jährlichen Klimabericht genauso wie thematische Schwerpunkt, die die Lenkungsgruppe selbst setzt.

Die Entscheidungen und Einschätzungen, die das Gremium trifft, sollen wiederum die politischen Gremien unterstützen.

Die Grünen hatten in einem Antrag einen eigenen „Aktionsplan Klima“ gefordert mit noch konkreteren Maßnahmen, als sie ihrer Meinung nach jetzt im Strategieplan stehen. Darunter Zielgrößen für den Ausstoß von Treibhausgasen und eine jährliche Treibhausgasbilanz.

Die Verwaltung sieht allerdings weiter ihren Strategieplan als zentralen Baustein und verweist auf Verbesserungen, die sich durch einen jährlichen Bericht und das neue Gremium ergäben.

Um das Thema Klimakatastrophe bewusster zu machen, soll darüber hinaus eine „ZukunftsAgentur“ in der Stadt entstehen, die kommuniziert und informiert.

Die Verwaltung stellt sich eine gut erreichbare Lokalität als Treffpunkt und eine Art Zentrum für Klimaschutz und Klimaanpassung vor, mit fortlaufenden Beratungs- und Info-Angeboten. Dafür sollen Fördergelder beantragt und Kooperationen genutzt werden.

Der Umweltausschuss beschäftigt sich mit diesen Vorschlägen in seiner Sitzung am 27. April (Donnerstag) ab 17 Uhr im Gebäude der ehemaligen Kreishandwerkerschaft (Von-Ketteler-Str. 42).