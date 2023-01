Zum Aufgeben gezwungen

Die beiden betreiben seit mehr als 20 Jahren die Bäckerei Averhoff in Freckenhorst und das bereits in der dritten Generation. Das Familienunternehmen besteht mittlerweile seit mehr als 100 Jahren. Das Ehepaar Averhoff musste nun die Aufgabe des Geschäfts bekannt geben. „Es waren in zu kurzer Zeit zu viele Nadelstiche“, gibt Inhaber Alfons Averhoff zu. Die letzten Jahre wären aufreibend gewesen: Ein Arbeitsunfall vor vier Jahren führte dazu, dass er nicht mehr aktiv als Bäcker arbeiten konnte. Seine Frau Hildegard kämpft seit Jahren mit Problemen im Fuß. Länger als eine Stunde am Stück kann sie nicht stehen.

„ Die Preisexplosion bei Mehl ist gigantisch. Das ist mein wichtigster Rohstoff. “ Inhaber Alfons Averhoff

Corona und gestiegene Kosten ließen ihn am Limit laufen. „Die Preisexplosion bei Mehl ist gigantisch. Das ist mein wichtigster Rohstoff“, versucht Averhoff zu erklären. Es fällt ihm sichtlich schwer, das Geschäft aufzugeben. Eine Alternative sieht er jedoch nicht. „Wir haben Listen geschrieben, Pro und Contras verglichen und nach einem Nachfolger gesucht“, zählt seine Frau Hildegard auf. Die drei Töchter möchten den Betrieb ebenfalls nicht übernehmen. Mittwoch erfuhren so die Mitarbeiter als erstes, dass es zum 30. Juni zu Ende sein soll. „Es gab viel Tränen“, gesteht das Ehepaar. Gleichzeitig sei es eine Erleichterung, dass man sich nun für einen Weg entschieden habe. Sie hoffen, den Betrieb bis zum Ende aufrechterhalten zu können. „Sollten unsere Mitarbeiter frühzeitig eine neue Anstellung finden, werden wir ihnen auf keinen Fall Steine in den Weg legen“, so Alfons Averhoff. 15 Mitarbeiter und vier Aushilfen umfasst der Laden mittlerweile.

Zukunft der Geschäftsräume unklar

Das Ehepaar Averhoff wird ebenfalls die Postfiliale, die in der Filiale mit ansässig ist, aufgeben. Vertraglich sind sie dort jedoch noch bis zum 31. Juli gebunden. Was dann mit den Geschäftsräumen passieren wird, ist unklar. Sie haben noch die Hoffnung, einen Interessenten zu finden. Sollte dies nicht der Fall sein, besteht für sie die Möglichkeit, die Räumlichkeiten in Wohnraum umzubauen. Sie selber wollen sich mehr auf die Gesundheit konzentrieren und im September nach 16 Jahren das erste Mal wieder gemeinsam in den Urlaub fahren. Danach will sich Alfons Averhoff eine Anstellung suchen.