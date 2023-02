Zunächst nicht auf die Emsinsel

Bevor Wohncontainer für um die 40 Flüchtlinge die weitere Entwicklung des Brinkhaus-Geländes bremsen, will die Mehrheit des Rates zunächst Alternativen prüfen lassen - etwa das Telekomgelände Blumenstraße/Barentiner Straße. Nach intensiver Diskussion soll die Verwaltung außerdem überprüfen, ob Unterkünfte in Holzrahmenbauweise eine städtebaulich verträglichere Lösung wären.

Holzhäuser statt Containern?

Aus Sicht der Verwaltungspitze eignet sich die Brinkhaus-Brache am ehesten für die Aufstellung mobiler Wohneinheiten. Foto: Jörg Pastoor

Als „absolut falschen Standort“ für mobile Wohneinheiten stuft Frederik Büscher Brinkhaus ein. „Wenn wir das da hinstellen, dann wird es da lange stehen“, meinte der CDU-Fraktionsvorsitzende in der Ratssitzung. Er zweifelte diesen Standort auch wegen der Wirkung auf die dann dort „zwischen Bauruinen“ untergebrachten Menschen an; zudem befürchtet er Auswirkungen auf die öffentliche Sicherheit „durch die Unterbringung von 40 jungen Männern“. Wenn, so Büscher, dann sollten die Wohneinheiten möglichst öffentlich aufgestellt sein und „schick aussehen“. Aus Holz gebaut, zum Beispiel. Und etwa auf dem Telekomgelände an der Barentiner Straße.

Ohne Stellplätze bleiben nur Turnhallen

Ohne geeignete Containerorte sei der nächste Schritt, das ergänzte Bürgermeister Peter Horstmann, die mit einigem Glück bisher vermiedene Belegung von Sporthallen. Insofern gab Horstmann auch seinem Beigeordneten recht: Ungefähr die Hälfte der Kommunen im Kreis „ist schon in der Turnhalle“ bei der Unterbringung Geflüchteter.

Wie Vorredner seiner Fraktion hielt CDU-Ratsherr Michael Rövekamp die für den Kauf der Einheiten grob veranschlagte eine Million Euro für zu hoch. Ein Container für zwei Menschen sei doch für 6000 Euro zu haben? „Das sind doch Kosten, die passen nicht in die Welt!“ Peter Horstmann betonte, es sei der Verwaltung wichtig, schnell handeln, also bestellen zu können: „Wir wollen sicherstellen, dass wir handlungsfähig sind.“ Außerdem diktiere die Nachfrage die Preise.

„ Wir wollen sicherstellen, dass wir handlungsfähig sind. “ Bürgermeister Horstmann zu den Kosten von einer Million Euro

Die Bündnisgrünen waren für den Vorschlag Emsinsel. Denn „wenn wir jetzt 70 Leute an die Freckernhorster Straße stecken, das ist dann schon ein krasser Standort“. Andrea Kleene-Erke (SPD) vermeldete die Bedenken auch ihrer Fraktion und drängte auf die Suche nach Alternativen zur Emsinsel. „Vielleicht sprechen wir später noch mal drüber, aber jetzt nicht.“ Sympathie hatte André Wenning (FWG) für den CDU-Wunsch nach Holzhäusern anstelle von Containern. „Wir haben heimische Betriebe, die das können.“

„ Das Thema wird uns noch sehr stark beschäftigen. “ Bürgermeister Horstmann

Nach einer Sitzungsunterbrechung einigte sich der Rat darauf, dass der Hauptausschuss nun über andere, bisher nicht ins Auge gefasste Flächen sprechen soll. Das segnete die Mehrheit mit 39-mal Ja und vier CDU-Enthaltungen ab. Die Emsinsel soll also vorerst nicht die erste Wahl als Containerstandort sein. Zwar dankte Bürgermeister Horstmann für die „konstruktive Diskussion“, erwartete aber, dass „uns das Thema noch sehr stark beschäftigen wird.“ Und wie Martin Thormann meinte: „Wir werden vermutlich in der nächsten Ratsrunde über die zweite Wohncontanieranlage sprechen...“