Zur Freude der Bedürftigen

Alexandra Heinke, Präsident Hendrik Horn, Martina Horn, Annette Plüm und Susanne Beisloh vom Lions Club Warendorf haben 150 Tüten mit Weihnachtsgebäck an Margret Wallmeier, Heiner Schoppmann und Horst Möllmann vom Caritas-Warenkorb übergeben (v.l.). Die Spenden sollen in dieser Woche an die Bedürftigen verteilt werden.

Foto: Klaus Münstermann