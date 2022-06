Zur Not auch Container

Schon jetzt sind in Warendorf so viele Flüchtlingszuweisungen zu verzeichnen wie im ganzen Jahr 2021: Das waren es 110, aktuell, so Iris Blume im Sozialausschuss am Mittwoch, 106. Da dort die aus der Ukraine geflohenen Menschen (345 Stand Mittwoch) noch nicht eingerechnet sind, war nicht nur der Leiterin des Sozialamtes klar: Es muss Unterbringungsplatz her. Unter anderem, das teilte die Stadt für den woh lnicht ausschließbaren Fall der Fälle bekanntlich mit, gehörte auch ein Neubau am Walraweweg zu den Maßnahmen.

Vor allem das Wie taugte im Ausschuss erneut zu einer grundsätzlichen Debatte – um die Nutzung von Containern. Nachdem Erster Beigeordneter Dr. Martin Thormann über den so gut wie perfekten Drei-Jahres-Mietvertrag für die Gallitzinpassage mit der Edeka-Gruppe berichtet hatte, berichtete er noch, dass neue Unterkunftsplätze am Walraweweg „unsere Priorität Nummer eins“ für einen Neubau sei. Gespräche mit den Nachbarn stünden bevor, aber „bis es da zu neuem Wohnraum kommt, wird es noch dauern“.

Im Moment sei die Lage so unplanbar, dass es mangels anderer Alternativen schon im Sommer nötig werden könnte, „dass wir Container mieten müssen“. Das wollte man zwar eigentlich nicht, aber es bleibe dann keine andere Wahl.

„ »Wir sind ja schon fast eine Containerstadt.« “ Ausschussmitglied Günter Belt (FDP)

Das stieß bei Günter Belt (FDP) zum wiederholten Mal auf Ablehnung. „Wir sind ja schon fast eine Containerstadt“, bemängelte er. Welche Kosten denn da auf die Stadt zukämen? Und warum sie denn nicht verfügbare Häuser kaufe, die man dann wieder veräußern könne, wenn sie nach Abflauen von Flüchtlingswellen nicht mehr nötig seien?

Martin Thormann verwies auf die „ganz gruselig teuren“ Konditionen, aktuell zwischen 25 und 30 Euro pro Container-Quadratmeter nämlich. Zudem müsse für Standorte stets Baurecht bestehen, und die müssten auch noch mit Versorgungsleitungen hergerichtet werden. Die Stadt habe auch schon einmal Häuser gekauft. Aber die gebe es auch nicht im Überfluss, so Thormann. Ihm gehe es auch nur um einen Vorratsbeschluss, damit die Stadt handlungsfähig bleibe, falls andere Möglichkeiten wie Wohnungsmieten oder Hauskäufe nicht umsetzbar seien.

Einsatz von Containern teuer, aber womöglich unvermeidbar

Bianca Füchtenkötter (CDU) riet, statt über Mieten auch über Containerkäufe nachzudenken, Fraktionskollege Dirk Schellhammer dachte laut über eine andere, weitergehende Frage nach: „Wie stellen wir uns da die nächsten 20 Jahre auf?“

Der Ausschuss war am Ende einstimmig dafür, weiter zu mieten, wo es geht, eine neue Unterkunft am Walraweweg zu bauen und zur Not an der Freckenhorster Straße auch eine Wohncontaineranlage zu errichten.