Zusammenarbeit intensiviert

Bereits seit vielen Jahren arbeiten das Josephs-Hospital Warendorf und das Haus der Familie erfolgreich zusammen. Diese Zusammenarbeit soll nun weiter intensiviert und mit einer Partnerschaft als „Gesundheitsbündnis Warendorf“ auf ein neues Niveau gehoben werden, wie Peter Goerdeler, Vorstandsvorsitzender des Krankenhauses, und Benedikt Patzelt, Geschäftsführer der Bildungseinrichtung, jetzt gemeinsam bekanntgaben. Dabei sollen die jeweiligen Stärken der Partner – Prävention im Haus der Familie und Kuration im Krankenhaus – zusammengebracht werden.

Im Bereich der Herz-Kreislauferkrankungen, die jährlich mit rund 340 000 für rund 40 Prozent der Todesfälle in der Bundesrepublik verantwortlich sind, bedeute jeder Prozentpunkt der durch Vorsorge vermieden werden kann, eine große Zahl Menschenleben, betont Goerdeler. Daher will das Krankenhaus dem Bildungspartner vermehrt Expertenwissen seitens der Ärzte und auch der Pflegeexperten, beispielsweise für Informationen zu Wund- und Stomaversorgung, zur Verfügung stellen.

Mehr Veranstaltungen geplant

Wegen langer Planungsvorläufe haben bisher erst fünf Informationsveranstaltungen den Weg in das Jahresprogramm 2023 gefunden, wie Benedikt Patzelt berichtet. Mit Long/Post Covid, Venen-, Schilddrüsen- und Rückenerkrankungen sowie Osteoporose sind es Themen, die die Menschen bewegen, unterstreicht Anne Abeler, die im Haus der Familie als Pädagogische Mitarbeiterin tätig ist.

Eine weitere Steigerung der Veranstaltungen, die zu den regulären Kursgebühren gebucht werden können, ist für die Zukunft angestrebt. Für eine weitere sinnvolle Verzahnung, beispielsweise im Bereich Adipositas, ist geplant, dass gegenseitig Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Zudem rüstet das Josephs-Hospital das Haus der Familie mit einem Defibrillator aus, der in Kürze an die Hohe Straße in Warendorf ausgeliefert wird.

Die bereits bestehende Zusammenarbeit mit anderen Bildungsinstituten wie der Volkshochschule laufen unverändert weiter, wie Goerdeler betont. Auch die im Krankenhaus immer wieder stattfindenden Informationsveranstaltungen werden unverändert durchgeführt.