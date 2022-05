ZDF-Chefredakteur Dr. Peter Frey (2.v.l), Moderatorin Shary Reeves (links), bekannt aus „Wissen macht Ah!“, und Weihbischof Dr. Stefan Zekorn: Diese drei Gäste durften zusammen mit Moderatorin Stephanie Heinrich (rechts) als erste auf der Bühne in der frisch sanierten Gartenhalle der Landvolkshochschule (LVHS) in Freckenhorst Platz nehmen. Am Freitagabend diskutierten sie gemeinsam über das Jahresthema der LVHS „Zusammenhalt Leben“

Foto: Stephan Ohlmeier