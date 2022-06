Zuschuss für Championate: Dreimal 25.000 Euro von der Stadt Warendorf

Mit insgesamt 75.000 Euro will die Stadt sich an den Kosten der Bundeschampionate beteiligen.

Die Stadt soll die Warendorfer Bundeschampionate in den nächsten drei Jahren mit jeweils 25.000 Euro fördern. Das sieht eine Absichtserklärung vor, deren Entwurf kommende Woche die Mitglieder des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses behandeln werden. Mit dem Kontrakt will die Stadt das Tatsache Rechnung tragen, dass „das Pferd Imageträger, Markenkern, Wirtschaftsfaktor und Tourismusmagnet für die Stadt Warendorf.“ sie, heißt es in der Präambel.

Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) organisiert die Bundeschampionate se als „hippologisches Großereignis“ und Sichtungsturnier für hochveranlagte junge Pferde. Mit gut 40.000 Zuschauern über das lange Veranstaltungswochenende Anfang September seien die Championate vor der Corona-Pandemie das größte Event im Stadtgebiet gewesen; zudem hat sich das mehrtägige Stadtfest „Pferdenacht“ entwickelt, das Warendorf auch überregional als Einkaufs- und Erlebnisstadt bekannt mache, so die Verwaltungsvorlage zum Ausschuss am Montag (13. Juni).

Vertiefung der guten Zusammenarbeit mit den FN

Die Championate haben somit eine überragende Bedeutung für das Gastgewerbe und die Wirtschaft vor Ort. wegen der durch die Unterbrechungen der Pandemie habe die FN einen Prozess zum Ausbau und zur Weiterentwicklung der Bundeschampionate in Gang gesetzt. Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft werde auch die Stadt Warendorf enger in diesen Prozess eingebunden. Damit soll die große Bedeutung des Pferdes als Image- und Wirtschaftsfaktor unterstrichen werden. Ein sogenannter Letter of Intent (LoI) soll diese Partnerschaft formal beschreiben. Neben einer engeren Zusammenarbeit im Bereich der verschiedenen hippologischen Veranstaltungen sieht die Erklärung auch eine „befristete direkte finanzielle Unterstützung der Bundeschampionate vor. Neben der bewährten, „erfolgreich und reibungslos laufenden logistischen Unterstützung durch den städtischen Bauhof“ soll die Stadt drei Jahre lang jeweils 25.000 Euro zuschießen.

„ »Das Pferd ist Imageträger, Markenkern, Wirtschaftsfaktor und Tourismusmagnet für die Stadt Warendorf.« “ Aus der Verwaltungsvorlage

Die entsprechenden finanziellen Mittel sind im Haushaltsplan 2022 bzw. Finanzplan 2023/2024 als Wirtschaftsförderung bereitgestellt. Entsprechend des Beschlusses im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss vom Dezember ist vor Auszahlung der Mittel aber noch eine Sachentscheidung über die Auszahlung herbeizuführen.

Als Heimat des nordrhein-westfälischen Landgestüts mit der deutschen Reitschule, der Bundeswehrsportschule in der Georg-Leber-Kaserne, der Deutschen Reiterlichen Vereinigung(FN) inklusive des Deutschen Olympiakomitees für Reiterei (DOKR) und des Bundesstützpunkts (BSP) sowie der Bundeschampionate sei Warendorf maßgeblich durch den Reit- und Pferdesport geprägt und als „Stadt des Pferdes“ international bekannt.

Die Stadt sei nicht nur für seine Einwohner ein idealer Ort für den Pferdesport, sondern ebenso Anlaufstelle für den Kauf von Pferden und die Ausbildung von Reiter und Pferd. Das Stadtbild wird an zahlreichen Orten durch den Pferdesport geprägt; seit 2013 gibt es die „Straße der Olympiasieger“.

Rückblick - Bundeschampionate 2021:

