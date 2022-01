Zuschuss für Kindergarten

Vor wenigen Tagen fand die Mitgliederversammlung des gemeinnützigen Vereines „Die Brückenbauer – Bildung für Kinder“ statt. Seit 2012 setzt sich der Verein für Bildungsprojekte in Indien und hier vor Ort, sowie für Gesundheitsprogramme auf dem Subkontinent ein. Ebenfalls werden Patenschaften für Internate und Schulen in Indien vermittelt und betreut. Kooperationspartner vor Ort sind Geistliche des Vinzentiner-Ordens.

Wie bereits im letzten Jahr wurde die Versammlung wieder online durchgeführt. Nach der Begrüßung und Eröffnung der Versammlung durch den Vorsitzenden Frank Hankemann erfolgte zunächst der Bericht des Vorstandes über die Aktivitäten des Vereines in 2020 sowie der Kassenbericht. Insgesamt wurden für den Bereich Bildung 5263,92 Euro durch Spenden, Patenschaften und Mitgliedsbeiträge erwirtschaftet. Gemäß dem Zweck der Satzung werden davon 90 Prozent für Projekte in Indien verwendet. Das Geld soll in diesem Jahr für die Renovierung und Sanierung von Schulen eingesetzt werden, die in den letzten 1 ½ Jahren pandemiebedingt weitestgehend geschlossen waren. Die restlichen zehn Prozent werden nach Beschluss der Mitgliederversammlung als Zuschuss an den Evangelischen Kindergarten in Warendorf für die Neugestaltung des U3-Außenbereiches ausgezahlt.

Projektabschluss in Singanagudem

Beim zweiten Vereinsschwerpunkt „Gesundheit“ konnte die Geschäftsführerin Susanne Haverkamp Einnahmen von 2804 Euro vermelden. In den letzten Jahren wurde hiervon eine Krankenstation für Aids-Kranke in Singanagudem finanziert. Dieses Projekt konnte nun erfolgreich abgeschlossen werden, da die weitere Finanzierung von staatlichen Stellen vor Ort erfolgt. Der bisherige Leiter dieses Projektes, Pater Sebastian, wird jedoch voraussichtlich 2022 ein neues Projekt zur Gesundheitsförderung in Yerupalem initiieren.

Im Anschluss an den Bericht der Geschäftsführerin erfolgte der Bericht der Kassenprüfer Andreas Westhoff und Steffi Mester. Nachdem diese eine einwandfreie Kassenführung feststellen konnten, wurde der geschäftsführende Vorstand einstimmig für das Geschäftsjahr 2020 entlastet.

Posten fr Veranstaltungen vakant

Bei den folgenden Wahlen wurde Stefanie Westhoff als Kassenprüferin für die nächsten zwei Jahre gewählt. Eine Nachbesetzung für den Aufgabenbereich Veranstaltungen im erweiterten Vorstand konnte noch nicht erfolgen. Dieser Posten soll in der nächsten Mitgliederversammlung erneut zur Wahl gestellt werden. Zum Abschluss der Versammlung bedankte sich der Präses des Vereines, Pater Tom, bei allen Mitgliedern für die Unterstützung und Mitarbeit.

Mehr Informationen über die Arbeit des Vereins sind online unter www.die-brueckenbauer.net zu finden. Für Spenden können folgende Bankverbindungen des Vereins genutzt werden: Kontoinhaber: Die Brückenbauer e.V.., IBAN: DE62 4005 0150 0034 3634 24 (Schwerpunkt Bildung) oder IBAN: DE58 4005 0150 0135 0493 02 (Schwerpunkt Gesundheit)