Zwangspause mit einem Fest überwinden

In Milte gründen sich neue Familienkreise. Doch was ist das überhaupt? Die Kolpingsfamilie informierte darüber im Rahmen eines Familienfestes.

Die Kolpingsfamilie Milte hat am Sonntagnachmittag zu einem geselligen Familienfest auf den Rasen an der Milter Grundschule eingeladen. Ziel war die Gründung beziehungsweise die Information über neue Familienkreise in Milte.

Für die zahlreich erschienenen Kinder war eine Hüpfburg aufgebaut. Mit Waffeln, Grillwürstchen und kühlen Getränken war auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt. „Nach der Coronazwangspause wollen wir das Familienleben in Milte wieder aktivieren“, erklärte Ute Dephoff vom Vorstand das Ziel der Aktion.

Regelmäßige Treffen

Bei Familienkreisen handelt es sich um Gruppen von Eltern mit Kindern, die sich regelmäßig treffen. Wegen der Überschaubarkeit bestehen sie meist aus etwa fünf bis acht Familien. Dazu gehören je nach Situation Paare mit und ohne Kinder, Teilfamilien oder Alleinerziehende. Sie treffen sich etwa einmal im Monat an einem gemeinsam vereinbarten Termin und Ort. Die Familienkreise bestimmen eigenverantwortlich, wie sie sich organisieren wollen: Das betrifft sowohl die Frage der Leitung, als auch die Festlegung des Programms. Dieses kann aus gemeinsamen Aktionen und Ausflügen mit Kindern, Gesprächen über Erziehungs- oder Familienfragen oder aus einer Beteiligung an sozialen Aktionen der Kolpingsfamilie bestehen. Im Vordergrund steht gemeinsam aktiv zu werden und neue Freunde zu finden.

Wer noch an einem Familienkreis mitwirken möchte, kann sich bei Alfons Aerdker,

0 25 84 / 91 96 83, vom Leitungsteam oder unter der E-Mail: kolping-milte@arcor.de melden. Einige Interessierte nutzten den Nachmittag bereits zu einem gegenseitigen Austausch und Kennenlernen.