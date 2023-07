Zwei Autos in Freckenhorst ausgebrannt

In der Nacht auf Sonntag ist die Feuerwehr zur Brandbekämpfung an die Weidbrake gerufen worden. Dort standen zwei Autos in Flammen.

Alarm mitten in der Nacht: Am frühen Sonntagmorgen gegen 2.40 Uhr standen in Freckenhorst zwei Autos in Flammen. Die beiden Fahrzeuge waren nebeneinenader an der Straße Weidbrake abgestellt.

Durch die Ausdehnung des Feuers wurde auch das Wohnhaus, an dem die Autos standen, leicht beschädigt. Die Feuerwehr konnte die Fahrzeuge nicht mehr retten, sie brannten komplett aus.

Zur Ursache des Feuers kann die Polizei noch keine Angaben machen, sie teilt mit, dass die Ermittlungen dazu liefen.