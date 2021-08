Zwei Coronafälle zum Schulbeginn

Holpriger Schulstart in der Everwordschule: Gleich am ersten Schultag mussten zwei komplette Klassen vorsorglich nach Hause geschickt werden. Ein sogenannter Pooltest unter den Freckenhorster Grundschülern war positiv ausgefallen, wie David Graubner, Sprecher der Stadt Warendorf, auf Anfrage bestätigt. Die anschließend im privaten Umfeld vorgenommenen Einzeltestungen hätten ergeben, dass in jeder der beiden Klassen ein Schüler an Corona erkrankt ist. Daher mussten am Freitag neben den beiden betroffenen Kindern auch deren direkte Sitznachbarn – in der einen Klasse sind das zwei, in der anderen vier Kinder – in Quarantäne geschickt werden. „Nach den Ferien war es erwartbar, dass der Pooltest anschlagen könnte“, kommentiert Graubner, die aktuelle Entwicklung. In den übrigen Schulen seien die Pooltests negativ ausgefallen. Daher sei der Start ins neue Schuljahr „positiv“ verlaufen.

