Zwei Nachbarstädte – eine Kasse

Angenommen, ein Betriebsinhaber wollte von der Stadt Warendorf ein Zwei-Hektar-Grundstück für einen Firmenneubau kaufen – dann müsste die Stadt abwinken. Sie hat keine Gewerbegebiets-Reserven mehr. Gibt es da keine Lösung? Versmold und Borgholzhausen ernten gerade den Erfolg einer vor über 20 Jahren gesäten Idee: ein interkommunales Gewerbegebiet an der A 33. Heiner Kamp, Geschäftsführer des Vereins Wiwa, hat jetzt eine Exkursion dorthin organisiert. Ziel: Den von Wiwa per Ratsantrag angestoßenen Impuls zur Ausweisung neuer Gewerbeflächen verstärken, zeigen, wie es gehen könnte. Neben Bürgermeister Peter Horstmann und Sassenberger Kollege Josef Uphoff waren auch Fraktionsmitglieder und Verwaltungsleute Mittwoch dabei (ausführlicher Bericht in unserer Freitagsausgabe).