Zwei Stellen im Vorstand bleiben unbesetzt

Nur wenige Vereine trauen sich angesichts der aktuellen Corona-Situation derzeit, Mitgliederversammlungen abzuhalten. Die Kameradschaft ehemaliger Soldaten Freckenhorst traf sich jedoch am Freitag zur Jahreshauptversammlung im Saal Huesmann: „Wir haben gedacht, wenn wir jetzt noch weiter so machen, dann kommen wir gar nicht wieder richtig ‚in den Tritt‘“, begründete der Vorsitzende Hubert Reinker die Entscheidung des Vorstands. Zudem hätten nach fast zwei Jahren ohne Versammlung dringende Vorstandswahlen angestanden. Und so kontrollierte der Vorsitzende vor Beginn der Versammlung persönlich bei allen Anwesenden den Impfausweis, um sicher gehen zu können, dass die „2G-Plus“-Regel wirklich eingehalten wurde.

Gleich drei Vorstandsmitglieder schieden während der Wahlen aus eigenem Wunsch aus dem Vorstand aus – nur für einen Posten fanden die ehemaligen Soldaten eine Neubesetzung. Einstimmig wurde Marc Tegelkämper zum neuen Beisitzer gewählt, er löst Jörg Richter nach elf Jahren im Vorstand ab. Keine Nachfolger ließen sich für Kassierer Günter Böckmühl und Fahnenwart Heinz-Wilhelm Timmering finden. Mit Zustimmung der Mitglieder wird Schießwart Simon Harenkamp die Kasse vorübergehend für ein Jahr führen. Der Vorstand werde intern eine Lösung finden, damit die Vereinsfahne zu besonderen Anlässen getragen werden könne, merkte Hubert Reinker mit Blick auf die Aufgaben des Fahnenwarts an.

Einstimmig wiedergewählt wurden der zweite Vorsitzende Dieter Müller, Beisitzer Walter Thüsing, Kommandeur Franz Stammler und Schriftführer Horst Gembries.

Dessen Jahresberichte für 2020 und 2021 fielen angesichts coronabedingter Absagen von Veranstaltungen sehr überschaubar aus. Durfte Kameradschaft zum Volkstrauertag 2020 nur mit kleiner Abordnung vom Vorstand einen Kranz am Ehrenmal niederlegen, fand das Gedenken der Kriegsopfer 2021 wieder mit einem Redner statt. Auch ein Biwak im Oktober des vergangenen Jahres durfte durchgeführt werden und erfreute sich großer Beliebtheit. „Die Planungen waren nicht ganz einfach“, blickte Gembries auf die Vorstandssitzungen zurück. Auch das Soldatenheim musste längere Zeit schließen und durfte nur unter Schutzmaßnahmen wieder öffnen.

Die vergangenen zwei Jahre schlugen sich naturgemäß im Kassenbericht von Gunter Bockmühl nieder. „Wir haben Glück gehabt, dass wir höhere Rücklagen hatten“, betonte Hubert Reinker. Und er dankte der Verpächterfamilie des Soldatenheims für ein großzügiges Entgegenkommen. „Der Verein ist so gut durch die Coronazeit gekommen.

Für dieses Jahr hoffen die Verantwortlichen, wieder mehr Veranstaltungen durchführen zu dürfen und planen unter anderem ein Heringsessen an Aschermittwoch sowie eine gemeinsame Tagesfahrt nach Xanten.