Zwei Tatverdächtige nach Diebstahl aus Pkw geschnappt

Festnahme in Freckenhorst

In der Nacht zu Samstag hat die Polizei in Freckenhorst zwei Tatverdächtige nach einem Diebstahl aus einem Pkw festgenommen. Der 16-jährige Sassenberger und der 34-jährige Warendorfer wurden nach dem Hinweis eines Zeugen noch in Tatortnähe angetroffen.