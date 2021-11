Zweieinhalb Stunden anstehen

Dutzende Impfwillige allein auf der Hohe Straße: Die Schlange endete teils erst am Parkplatz des Hauses der Familie. Vor dem Marienpfarrheim stand das Impfmobil. Gleich zum Start bildete sich die lange Reihe. Einige der wartenden bekamen Stühle gereicht.

Dutzende Bürgerinnen und Bürger harrten gestern in einer langen Schlange teils mehr als zwei Stunden aus – um sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Schon als das Impfmobil des Kreises am Morgen um 11 Uhr vor dem St.-Marien-Pfarrheim den Betrieb aufnahm, hatten sich viele Impfwillige am Marienkirchplatz eingefunden. Vereinzelt sah man auch Wartende auf Stühlen sitzen.