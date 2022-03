Zweiter Anlauf für Papiertheater Festival

Warendorf

Das Warendorfer Papiertheater Festival 2.0 findet von Freitag (25. März) bis Sonntag (3. April) mit 16 Aufführung an drei Spielorten statt: Historischer Tapetensaal, Galerie Museum Friederichs und im Elsberg Forum. Dabei dürfen die Besucher wieder eintauchen in kreative Geschichten, die sich anlehnen an das Reich der Märchen und Sagen auf perfekt in Szene gesetzten Theaterbühnen.

-tra-