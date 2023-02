Konzertabend in der Pauluskirche: Christopher Spengler spielt am Klavier.

Ein „akustisches Abenteuer“ versprechen Kerstin Arnemann (Gesang) und Christoph Spengler (Klavier) mit ihrem Konzert „Zwischen-Töne“ am 25. Februar (Samstag) in der Pauluskirche in Freckenhorst. Songs von Hannes Wader, Reinhard Mey, Annett Louisan, Adele, Queen und Tina Turner in einer Kirche - geht das? Ja, und das in einer besonderen Darbietung, verspricht das Duo, das sowohl im Pop- und Musical-Genre als auch in der Klassik zu Hause ist, sich aber auch an Rock und Rap herantraut. Aufgrund der positiven Resonanz des Konzertes in der Johanneskirche Everswinkel im vergangenen Jahr, geht das Duo jetzt in der Pauluskirche in Freckenhorst in die zweite Runde. Kerstin Arnemann und Christoph Spengler interpretieren die Vielfalt der Musikstile auf ihre ganz eigene Art.

Sie laden zu einem Konzertabend mit Liedern ein, die das Leben schreibt. „Feinsinnige Arrangements bekannter Songs aus verschiedenen Genres mit ehrlichen Texten und eingängigen Melodien“, heißt es in der Einladung. Der intime Sound des Konzertes in der Pauluskirche soll eine Idee davon vermitteln, mit welcher Musik sich die Musiker identifizieren. In ihren Interpretationen schwingt auch gern mal die Melancholie mit, und schwierige Momente im Leben sind für sie die beste Inspirationsquelle, aus dem Bauch heraus ihre Empfindungen zu vertonen. Wenn Kerstin Arnemann singt, erzählt sie Geschichten, fühlt – und zeigt das auch nach außen. Mal kraftvoll, mal zart, sensibel – einfach berührend.

Lieder, die das Leben schreibt, singt Kerstin Arnemann Foto: Tatjana Jensch

Davon erzählt ihr Song „Einfach fließend „Herz“! Arnemann ist eine vielseitige und wandelbare Sängerin, die seit vielen Jahren als Live- sowie auch Studiosängerin agiert und schon mit verschiedensten professionellen Künstlern auf großen Bühnen überzeugte. Begleitet wird die Sängerin am Klavier von Kirchenmusikdirektor Christoph Spengler, der jahrelange Erfahrung als Musical-Pianist und -Dirigent mitbringt und Dozent für Klavier an der Evangelischen Pop-Akademie Witten ist. Das Konzert mit dem schönen Titel „Zwischen-Töne“ beginnt um 18 Uhr in der Pauluskirche. Einlass ist um 17.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten..