Pointenreich und sehr effektvoll zeigt sich die Komödie „Die Physiker“ von Friedrich Dürrenmatt. Der Literaturkurs der Q1 am MGW präsentiert das Stück an zwei aufeinanderfolgenden Tagen auf der Bühne.

Der Literaturkurs der Q1 des Mariengymnasiums unter der Leitung von Alena Wöstmann führt Friedrich Dürrenmatts vortreffliche Komödie „Die Physiker“ auf. Und dabei wird es turbulent: Kernphysiker Johann Wilhelm Möbius ist in ein Irrenhaus gekommen, und obwohl er es nicht ist, kann er sich als solcher fühlen.

Als Irrer unter Irren. Denn einen rechten Weg gibt es offenbar nicht in der von Irren bevölkerten Villa „Les Cerisiers“, die von der weltberühmten Psychiaterin Dr. Mathilde von Zahnd geleitet wird.

Oder ist der Kernphysiker inzwischen doch verrückt geworden, da ihm der Geist König Salomos erscheint? Der hat ihm freundlicherweise die Weltformel verraten, ein schreckliches Geheimnis, wie Möbius verrät. Aber auch König Salomo beträgt sich sonderbar, hat seinen purpurnen Königsmantel abgelegt und hockt nackt und stinkend in einem der Zimmer von „Les Cerisiers“. Als eine Krankenschwester erdrosselt wird – der erste in einer Serie von überraschenden Mordanschlägen –, muss die Polizei einschreiten und die Zustände in der Heilanstalt unter die Lupe nehmen.

„Die Physiker“ von Friedrich Dürrenmatt entpuppt sich als eine pointenreiche, äußerst effektvolle Komödie über Menschen zwischen Wissenschaft und Wahnsinn.

Der Kurs der elften Jahrgangsstufe (Q1) wird das Stück an zwei aufeinanderfolgenden Tagen, am Dienstag (7. Juni) und am Mittwoch (8. Juni), in Szene setzen, jeweils um 19 Uhr. Aufführungsort ist die Aula des Mariengymnasiums an der Von-Ketteler-Straße. Der Eintritt beträgt fünf Euro, für Schüler vier Euro.

Während der Pause wird es auch eine Stärkung mit Speisen und Getränke geben.