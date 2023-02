Zwölf neue Mitglieder für die KLJB Einen

Zwölf neue Mitglieder – so viele in einem Jahr, wie schon lange nicht mehr. Das verzeichnete die KLJB Einen bei ihrer diesjährigen Generalversammlung im Westfälischen Hof in Einen, zu der zahlreiche Landjugendliche aus Einen, Müssingen und aus Milte gekommen waren.

Neue Landjugendliche sind Julian Schumacher, Ina Markfort, Emil Smentkowski, Eddie Nai, Erik Wecker, Neele Böckenholt, Lea Sophie Bruns, Emma Stratmann, Christoph Burbank, Max Zanke, Frederick Fährenkämper, Kilian Borgmann. Einen zeitlichen Rekord stellte der Vorstand bei der Versammlung dabei ebenfalls auf. Nach nur 15 Minuten war die Versammlung bereits mit dem offiziellen Teil beendet, das mag aber auch daran liegen, dass die Vorstandswahlen erst im nächsten Jahr wieder anstehen. Zu Beginn eröffnete der erste Vorsitzende Basti Butz die Versammlung und begrüßte alle jungen und alten „Hasen“ der KLJB im Raum.

Offizieller Teil nach 15 Minuten beendet

Er bedankte sich für das zahlreiche Erscheinen und übergab das Wort an Schriftführerin Jule Wienströer, die das vergangenen Landjugendjahr noch einmal Revue passieren ließ. So begann das Jahr 2022 erneut mit einem Tannenbaumsammeln der etwas anderen Art. Bedingt durch die Corona-Kontaktbeschränkungen übernahm der Vorstand das Konzept aus dem vorherigen Jahr und richtete erneut Sammelstellen in Einen und Müssingen ein, an denen die Bürger aus den beiden Ortsteilen ihre ausgedienten Weihnachtsbäume entsorgen konnten. Schon kurz nach der Aktion war bereits ersichtlich, dass zahlreiche Veranstaltungen im Jahr 2022 wieder stattfinden würden.

Traditionelles Osterfeuer

Mit den weitreichenden Lockerungen der Kontaktbeschränkungen stand es dann endgültig fest: Mit dem traditionellen Osterfeuer auf dem Bolzplatz in Einen und dem vorherigen Holzsammeln am Karsamstag im April startete das Landjugendjahr schließlich wie in gewohnter Form vor der Pandemie. Weiter ging es mit einer Boßel-Tour rund um Einen und dem Maibaumrichten auf dem Kirchplatz der St. Bartholomäuskirche. Bei einem Bierpongturnier mit anschließender Poolparty kühlten sich die Mitglieder im Sommer ab. Beim Pfarrfest in Einen halfen die Landjugendlichen dann tatkräftig auf dem Bierstand mit, ehe es im November nach Horn Bad-Meinberg zur alljährlichen Landjugendfahrt ging.

Besuche im Kreis Warendorf

Auch andere Landjugenden im Kreis wurden besucht, wie zum Beispiel beim „Mach mal Lauda Gottesdienst“ der KLJB Alverskirchen. Mit dem traditionellen Laubsammeln und einer Glühweintour im Dezember endete das Jahr 2022. In finanzieller Hinsicht ist die KLJB gut aufgestellt. Stefan Schulte Berge verzeichnete einen Zugewinn für das vergangene Jahr. Nach erfolgter Kassenprüfung durch Anna und Tom Wessel-Terharn wurde der Vorstand durch die anwesenden Mitglieder entlastet. Für das neue Jahr sind schon einige Aktionen geplant. So steht als nächstes das traditionelle Holzsammeln am Karsamstag, sowie das Osterfeuer am darauffolgenden Tag schon fest. Weiter ist für den März ein Besuch in der Lasertag-Halle geplant.