Erstes Treffen des „Runden Tischs Bauwirtschaft“ im Kreis

„Einmal die Unternehmer der verschiedenen Gewerke an einen Tisch bringen und erfahren, wo der Schuh drückt“ – diese Idee für den „Runden Tisch Bauwirtschaft“ hatte Henning Rehbaum, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Albersloh. Frank Tischner, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Steinfurt Warendorf stieg als Gastgeber mit ein.

Gesagt, getan

Wenig später saßen sie mit sieben Praktikern der heimischen Bauwirtschaft am Konferenztisch der Kreishandwerkerschaft. Reihum berichteten die Fachleute von den Herausforderungen ihrer Branche, darunter der Fachkräftemangel, zu viel Bürokratie, die Knappheit bei Baustoffen und die damit einhergehende Preisexplosion.

Dieses Thema sprach Hanns-Jörg Ahmerkamp, Holz- und Baustoffhändler aus Warendorf, an: „Es gibt aktuell keine geordneten Warenströme. Das macht die Beschaffung von Materialien sowohl zeitlich als auch von den Mengen her unkalkulierbar.“ Diesen Eindruck bestätigte auch Raimo Benger, Hauptgeschäftsführer des NRW-Baustoffverbands VERO.

Nachwuchs wird dringend gesucht

Fachkräfte zu gewinnen, sagte Bauingenieur und Energieberater Jörg Pollmeier aus Oelde, bleibe, trotz engagierten Suchens, leider oft erfolglos. Azubis und Nachwuchs würden überall im Handwerk gesucht, „auch bei uns am Bau“, bestätigte Martin Hagemeier, Bauunternehmer aus Beelen und Obermeister der Bau-Innung Warendorf. Seine Lösung: Das Ansehen der Ausbildung in den Handwerksberufen verbessern.

„Wenn am Küchentisch, im Lehrerzimmer und auf dem Schulhof über die handwerkliche Ausbildung geschwärmt wird, dann haben wir es geschafft“, sagte Henning Rehbaum.

Andreas Wilinski aus Ahlen, Inhaber eines Betriebs im Sanitär-, Heizungs- und Klimahandwerk und Obermeister der Fachinnung, ergänzte: „Die akademische Bildung wird in vielerlei Hinsicht mehr gefördert als berufliche Ausbildungen, obwohl Menschen in Handwerksberufen so sehr gebraucht werden.“ Es brauche eine Gleichstellung der beruflichen und der akademischen Ausbildung, so die einhellige Forderung der Teilnehmer.

Paritätische Förderungen wären fair

Überbetriebliche Berufsbildungsstätten sollten zum Beispiel ebenso wie akademische Einrichtungen gefördert werden. Deutliche Fortschritte seien in NRW erreicht worden. Bundesarbeitsminister Laumann unterstützt die Modernisierung der Bildungscenter der Kreishandwerkerschaft in Beckum und Rheine mit mehreren Millionen Euro, ergänzt um den Eigenanteil, der zehn Millionen Euro betrage, erklärte KH-Hauptgeschäftsführer Frank Tischner. „Dennoch: Wenn wir von der Gleichwertigkeit der Bildungswege sprechen, dann müsste wie bei Universitäten und Fachhochschulen auch diese Modernisierung eigentlich zu 100 Prozent gefördert werden“, stellte Tischner klar.

Digitaler Vorreiter

„Das Azubiticket und der Meisterbonus in Höhe von 3000 Euro in NRW sind ein richtiger, erster Schritt. Aber ich kann nachvollziehen, dass da noch mehr seitens der Politik getan werden kann, wie zum Beispiel die Förderung von Unternehmensgründungen und -nachfolge“, sagte Rehbaum.

Ron Heiringhoff, Architekt aus Oelde, lobte die Möglichkeit, Baugenehmigungen im Kreis auch digital einzureichen. Auf Initiative von Rehbaum war der Kreis 2018 zur Modellbehörde und damit Vorreiter in ganz NRW für die digitale Baugenehmigung geworden. „Statt kistenweise Leitz-Ordner zu befüllen und zum Kreishaus zu schleppen, genügt jetzt eine Datei per E-Mail“, stellte Henning Rehbaum fest. Eine solche Entwicklung wäre im gesamten Bundesgebiet sinnvoll, waren sich die Teilnehmer einig.

Weniger Bürokratisierung

„Schlankere Baugenehmigungsverfahren“ waren ein weiterer Wunsch aller Teilnehmer. Rehbaum, der Mitglied im Verkehrsausschuss des Deutsches Bundestags ist, sagte, das dies auch für Bauprojekte der Infrastruktur gelte: „Für Schienen, Straßen, Brücken, Radwege, Windräder oder Solarparks brauchen wir viel mehr Tempo bei Bau- oder Erneuerungsgenehmigungen.“

Der Abgeordnete versprach, die Anregungen und Wünsche mit nach Berlin zu nehmen und freute sich über den guten Austausch. „Das können wir wiederholen“, bilanzierte Gastgeber Frank Tischner.