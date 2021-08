Wasser marsch nach Durststrecke

Auch in Zeiten der Corona-Pandemie leisten die Blauröcke der Feuerwehren vollen Einsatz – zu unser aller Sicherheit. Zuletzt lange auch ohne die so wichtigen regelmäßigen Übungen. Denn coronabedingt durften seit November keine Übungen mehr stattfinden – wegen des Lockdown. Jetzt gab es endlich wieder eine Feuerwehrübung: eine gemeinsame Aktion der Löschzüge Alverskirchen und Everswinkel. Und die Übung gelang bestens.

Die „Brandbekämpfung“ am Tiefkühlcenter übernahm auch Jörg Harms per Drehleiter.

Da staunte so mancher Lkw-Fahrer nicht schlecht, als er am Montagabend das Deutsche Milchkontor (DMK) oder das gegenüberliegende Tiefkühlcenter an der Münsterstraße ansteuern wollte: Die Rangiermöglichkeiten waren kurzzeitig durch die Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr eingeschränkt.

Feuer im Tiefkühlcenter

Rund 60 Angehörige der Löschzüge Everswinkel und Alverskirchen hatten sich in Stellung gebracht. Doch schnell konnte Entwarnung gegeben werden: Es handelte sich lediglich um eine gemeinsame Übung.

Laut des von Markus Averbeck entwickelten Szenarios war im Tiefkühlcenter ein Feuer ausgebrochen; zudem galten zwei Mitarbeiter noch als vermisst.

Routiniert stellten die Einsatzkräfte zunächst die Wasserversorgung sicher. Eine Aufgabe, die angesichts der örtlichen Gegebenheiten schnell gemeistert werden konnte. „Über die Löschwasserversorgung mache ich mir hier überhaupt keine Sorgen“, betonte Wehrführer Frank Becker gelassen. Schließlich halte das DMK in den riesigen Tanks 30 000 Liter Löschwasser vor, die im Ernstfall per Trockenleitung eingespeist würden. Dazu komme das örtliche Hydrantennetz. Und dann wäre da noch die Feuerwehreigene „Wasserkuh“ - ein Trumpf aus dem TEO-Fuhrpark.

Große Temperaturwechsel

Eine deutlich größere Herausforderung stellte für die eingesetzten Kameraden eher der Ort der Übung dar. Schließlich mussten sie im Tiefkühlcenter mit Temperaturen von minus 20 Grad rechnen, während draußen noch recht milde Temperaturen herrschten. „Es war eigentlich ziemlich angenehm, wenn man wieder rausging“, schilderte Christoph Braun seinen Eindruck.

Unter Atemschutz hatte er die Halle betreten. Beim Verlassen des Gebäudes sei jedoch Vorsicht geboten.

Schließlich sei das Visier seinen Helms umgehend beschlagen; die Sicht sei kurzzeitig stark beeinträchtigt gewesen. Ansonsten sei vor allem der Sauerstoff in den mitgeführten Flaschen der alles limitierende Faktor.

Die Kameraden meisterten die erste gemeinsame Übung in Corona-Zeiten und wurden von Wehrführer Frank Becker gelobt. „Das hat sehr gut geklappt.“ Es gelang, Abschnitte zu bilden, die Wasserversorgung sicherzustellen, die „Vermissten“ zu retten und die Einsatzschritte über Funk zu koordinieren.

Etwas mehr Normalität

Eine detaillierte Manöverkritik erfolgte am Feuerwehrgerätehaus. Die Verantwortlichen beider Löschzüge hoffen nun – nach der langen Corona-Übungspause – wieder zum regelmäßigen Übungsturnus zurückkehren zu können. Dann würden sich die ehrenamtlich Aktiven wieder zweimal im Jahr zu gemeinsamen Übungen treffen. Ein Szenario bereiten die Everswinkeler vor, den zweiten großen Übungsabend die Mitglieder des Löschzugs Alverskirchen.