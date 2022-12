Weihnachtsgeschäft wieder auf dem Niveau von 2019

Inflation und Energiekrise zum Trotz: Die Einzelhändler im Kreis Warendorf sind mit dem Weihnachtsgeschäft bislang gut zufrieden. Ganz anders als im Bundestrend.

Denn dort ist man sehr besorgt. Gerade erst hatte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Stefan Genth, geklagt: „Das Weihnachtsgeschäft hat in der abgelaufenen Woche an Schwung verloren. Die Entwicklung der Umsätze und Kundenfrequenzen blieb hinter den Erwartungen vieler Händlerinnen und Händler zurück.“ Laut einer Umfrage seien nur 29 Prozent der befragten Handelsunternehmen mit der Umsatzentwicklung in der Woche vor dem vierten Advent zufrieden. Und fast die Hälfte der Händlerinnen und Händler sei unzufrieden.

Eine ganz andere Bilanz zieht Christoph Berger, Inhaber des Modehauses Ebbers in Warendorf und Vorsitzender im Handelsausschuss der IHK Nord Westfalen. "Hier in Warendorf haben wir das Niveau von 2019 wieder erreicht", unterstreicht Berger. Insbesondere der letzte Samstag sei besonders stark gewesen. Auch in den umliegenden größeren Städten wie Ahlen und Oelde seien die Händler sehr zufrieden. In Ahlen habe man lediglich bedauert, dass der verkaufsoffene Sonntag verregnet war. "Aber die meisten Händler sind regelrecht begeistert, was ihren Umsatz betrifft."

Die Stadt Warendorf, räumt Berger ein, habe dabei sicher auch vom Weihnachtswäldchen profitiert, das viele auswärtige Besucher in die Kreisstadt holte. "Am vergangenen Samstag haben allein zwei Reisebusse aus den Niederlanden Warendorf angefahren." Diese Kunden hätten dann nicht nur den Weihnachtsmarkt, sondern auch den stationären Handel frequentiert. Und nicht zuletzt habe auch die klirrende Kälte in den vergangenen Tagen geholfen. "Wir haben überdurchschnittlich viele Outdoor-Jacken verkauft."

Berger kann sich aber gut vorstellen, dass die derzeit gute Entwicklung im Handel ab Januar und Februar einen Dämpfer erleben wird. "Die ersten beiden Monate des Jahres sind für den Handel immer etwas schwächer." Wenn dazu noch die ersten Abschlagszahlungen für Strom und Gas kommen, könnte so mancher Verbraucher seinen Konsum womöglich weiter einschränken. Ein Trend, der auf Bundesebene schon durchgeschlagen ist.