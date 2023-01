Wilhelm Plümpe erhält Wibbelt-Plakette

Am Wochenende verlieh der Kreisheimatverein Beckum- Warendorf e.V. im Abteimuseum Liesborn die Augustin Wibbelt- Plakette an Wilhelm Plümpe. Er wurde für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement für den Ortsteil Liesborn gewürdigt.

Die Augustin- Wibbelt- Plakette wird jedes Jahr für besondere Verdienste um die Heimat- und Kulturpflege im Kreis Warendorf verliehen. Benannt ist die Plakette nach dem katholischen Priester, Schriftsteller und Dichter Dr. Augustin Wibbelt, der von 1862 bis 1947 lebte.

Preisträger Wilhelm Plümpe war von 1998 bis 2017 Vorsitzender des Heimatvereins Liesborn, danach wurde er zum Ehrenvorsitzenden des Heimatvereins ernannt. In seiner sehr aktiven Zeit im Vorstand des Heimatvereins brachte Plümpe viele Ideen ein, deren Realisierung noch heute Bestand hat. Eine wichtige Rolle spielte für ihn auch immer die Liesborner Geschichtswerkstatt, und er hatte maßgeblichen Anteil an der Herausgabe der Reihe „Liesborner Geschichtshefte“. Seit 1968 ist er in unterschiedlichen Funktionen aktiv bei den Liesborner Jagdhornbläsern tätig, deren Gruppe er lange geleitet hat. Die Pflege jagdlichen Brauchtums war ihm ein Herzensanliegen. Weiterhin leistet er seit vielen Jahren mit Kirchen- und Dorfführungen eine wertvolle Kulturarbeit für Liesborn. Zudem ist er nachdrücklich dafür eingetreten, die Identität Liesborns innerhalb der Gemeinde Wadersloh zu bewahren.

Ekkehard Schulze Waltrup hielt als Vorsitzender des Liesborner Heimatvereins die Laudatio. „Du schreibst viel, genau wie Augustin Wibbelt, du recherchierst fundiert“, sagte Schulze Waltrup.

Nach der Verleihung bedankte sich Wilhelm Plümpe bei allen seinen Wegbegleitern: „Ich hoffe, es wird nicht erwartet, dass ich platt spreche. Ich verstehe es, aber mehr nicht“, schmunzelte er. „Ich bin stolz, dass ich für würdig befunden wurde, diese Plakette zu erhalten.“ Anschließend bedankte er sich bei allen Menschen, die ihn unterstützt und begleitet hatten.