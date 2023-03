Win-win-Situation für beide Seiten

„ Ich möchte den jungen Menschen eine Chance geben, dass sie in Deutschland Fuß fassen“, sagt Stefan Kaufhold. Der Malermeister und Farb- und Lacktechniker leitet den Familienbetrieb an der Oelder Straße in der vierten Generation und hat mit Asghar Barbari und Zekirya Moradi zwei Afghanen eingestellt und ihnen eine Ausbildung ermöglicht. Während Asghar im ersten Lehrjahr ist, steht Zekirya kurz vor der Prüfung zum Facharbeiter mit dem Schwerpunkt Gestaltung und Instandhaltung.

Gute Leute zu finden und sie zu halten, sei nicht einfach, räumt Stefan Kaufhold ein, allerdings sehe er bei den Geflüchteten gutes Potential für eine Zusammenarbeit über die Ausbildung hinaus. „ Sie sind hoch motiviert, arbeits-und einsatzwillig“, gibt er ihnen gute Noten. Er lobt ganz besonders die gute Zusammenarbeit mit Wilhelm Wagener von der Kreishandwerkerschaft, der den Afghanen in der Anfangsphase bei allen bürokratischen Hürden geholfen hat.

Zekirya lebt bereits seit fünf Jahren in Deutschland. Nach seiner Flucht aus Afghanistan verschlug es ihn zunächst nach Norwegen, wo er aber kein Asyl bekommen hatte. Mit dem Zug, dem Bus, dem Auto und zu Fuß kämpfte er sich bis Deutschland vor, war eineinhalb Monate in Bielefeld, bevor er in der Wohngruppe „Wellenbrecher“ in Beckum ein neues Zuhause fand. Jetzt freut er sich über eine eigene Wohnung in Neubeckum, das gute Arbeitsklima im Betrieb und die Unterstützung durch seinen Chef, wenn er sich im bürokratischen Dschungel der Formulare nicht zurechtfindet. Mit großem Fleiß bereitet er sich jetzt auf die Prüfung im Mai vor und freut sich, wenn er danach eine Festanstellung bei Stefan Kaufhold erhält. Am Wochenende und in seiner Freizeit geht er gern mit Freunden ins Fitness-Studio. Per Telefon hält er den Kontakt zu seiner Mutter, die mit seinem zwei Jahre jüngeren Bruder noch in Afghanistan lebt.

Für Stefan Kaufhold ist die Einstellung der beiden Afghanen eine win-win-Situation für den Betrieb und die jungen Menschen. Insbesondere mit Blick auf den Fachkräftemangel sei das der richtige Schritt in die richtige Richtung, sagt er.