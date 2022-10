Rätsel um Wurf auf Auto landet vor Gericht

Vor dem Amtsgericht Beckum beginnt am Dienstag (10.00 Uhr) der Prozess um einen mutmaßlich vorgetäuschten Wurf eines schweren Klotzes auf ein Auto im Münsterland.

Ein Mikrofon in einem Gerichtssaal.

Angeklagt ist der Fahrer, der im Oktober 2018 in Wadersloh mit seinem Fahrzeug von der Landstraße abgekommen und auf einem Acker gelandet war. Nach Angaben des damals 55-Jährigen hatten Unbekannte von einer Brücke den Fuß einer Warnbake in seine Windschutzscheibe geworfen. Polizei und Staatsanwaltschaft aber bekamen bald Zweifel an seinen Schilderungen, nachdem auch die Fahndungssendung «Aktenzeichen XY... ungelöst» im ZDF berichtet hatte.

Gutachter zweifelte Schilderungen an

Die Anklage wirft ihm das Vortäuschen einer Straftat vor. Ein Gutachter konnte nicht nachvollziehen, warum der 28 Kilogramm schwere Klotz keinen größeren Schaden angerichtet hatte. Außerdem war der Fahrer ungewöhnlich lange mit seinem Handy in der Nähe der Brücke unterwegs und hinterließ eine DNA-Spur. Bis zum 8. November sind zwei weitere Prozesstage angesetzt.