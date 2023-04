Ein noch unbekannter Täter hat am Mittwoch einen 71-jährigen Mann aus Ahlen in einer Wohnung mit einer Pistole bedroht, geschlagen, geknebelt und beraubt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Am Mittwoch, 05.04.2023, kam es Polizeiangaben zufolge in der Zeit von ungefähr 13 Uhr bis 15 Uhr zu einem Raub in einer Wohnung auf der Kampstraße in Ahlen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat ein 71-jähriger Ahlener eine zurzeit leerstehende Wohnung, um die sich der Mann kümmert.

In der Wohnung wurde er von einer unbekannten Person überrascht. Diese Person hat den 71-Jährigen dann mit einer Pistole bedroht, ihn geschlagen, gefesselt und geknebelt.

Täter geflüchtet

Nach der Tat konnte der bislang unbekannte Täter mit der Geldbörse und einem Schlüsselbund des Opfers flüchten. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich

- 30-35 Jahre

- 165-170 cm groß

- dunkle Haare

Bei der Tat wurde der 71-jährige Ahlener verletzt und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugensuche

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem möglichen Täter geben können, sich bei der Polizeiwache Ahlen, unter der Telefonnummer 02382-965-0, oder per E-Mail an Poststelle.Warendorf@polizei.nrw.de zu melden.