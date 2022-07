Zugang in der Pandemie verloren

Seit 1998 wird am 21. Juli bundesweit der Nationale Gedenktag für verstorbene Drogengebraucher begangen. Auch im Kreis Warendorf. In Ahlen gibt es Aktionen.

Es ist ein trauriger Tag, der 21. Juli. Zum 25. Mal gedenken an diesem Donnerstag Institutionen, Freunde und Bekannte der verstorbenen Drogengebraucher des vergangenen Jahres. Im Kreis Warendorf gab es 2021 drei Drogentote, dreimal so viel wie in den Vorjahren. Das spiegelt auch die Landes-und bundesweite Entwicklung wider.

Darauf weisen der Arbeitskreis Jugend-und Drogenberatung im Kreis Warendorf und die Aidshilfe Ahlen Beratungsstelle für den Kreis anlässlich des Internationalen Gedenktags hin. In Ahlen wird ein schwarzes Banner an der Außentreppe des Gebäudes an der Königstraße mit einer großen weißen 1826 und #Du Fehlst“ auf die Zahl der 2021 deutschlandweit verstorbenen Drogengebrauchenden hinweisen. Im Beet vor der Beratungsstelle befinden sich Gedenksteine, weiße Rosen und Hinweisschilder – als Info-Installation. Im Kontaktcafé der Jugend- und Drogenberatung gibt es ein kostenfreies Frühstück und die Möglichkeit, der verstorbenen Weggefährten zu gedenken.

Zugang zu besonders verwundbaren Menschen verloren

„Jeder Tod durch Überdosierung, Mischkonsum oder verunreinigte Substanzen ist einer zu viel“, sagt Sandra Könning, hauptamtliche Fachkraft der Aids-Hilfe Ahlen. Nicht zuletzt die Corona-Pandemie habe gezeigt, wie wichtig die Hilfsangebote sind.

Neben der klassischen Beratung und der Vermittlung von Substitutionen, Entzugsbehandlung und Drogentherapie gibt es das niedrigschwellige Kontaktcafé mit der Vergabe von Konsumutensilien, mobile Beratung im Kreisgebiet mit dem DrobsMobil, ambulant betreutes Wohnen, Spritzenautomaten in neun Städten und Gemeinden, sowie Beratung zu Safer Use und Safer Sex und mehr.

Gemeinsame Allianz

„Wir haben in der Pandemie leider den Zugang zu besonders verwundbaren Menschen verloren“, bedauert Wendy Whitfield, hauptamtliche Mitarbeiterin der Jugend- und Drogenberatung und zuständig für das Kontaktcafé. „Wir brauchen gerade jetzt ein ,Mehr‘ an Hilfsangeboten fordert Christoph Kurzbuch, Geschäftsführer der Drobs Ahlen. Das Notfallmedikament Naloxon als Modellprojekt müsse weiter etabliert, Schulungen finanziert und Ärzte zum Verschreiben motiviert werden.

Nur ein Zusammenspiel von Schadensminimierung und moderner Drogenpolitik könne unter den gegenwärtig bestehenden Bedingungen der Kriminalisierung von Drogengebrauchenden weitere Todesfälle verhindern. Darin sind sich die Aids-Hilfe Ahlen und die Drobs einig.