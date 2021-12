Zwei Verletzte nach Gasaustritt

Feuerwehr und Polizei mussten an Heiligabend zu einem Einsatz in Beckum ausrücken. Vermutlich ein technischer Defekt an einer Gastherme hatte zur Folge, dass es zu einer erhöhten Gaskonzentration in einer Wohnung kam und zwei Personen gesundheitliche Schäden erlitten.

Einsatz an Heiligabend

Gegen 19 Uhr ging am Freitagabend der Alarm bei der Feuerwehr und Polizei ein.

Der Vorfall in dem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-von-Bodelschwingh-Straße (Neubeckum) wurde gegen 19 Uhr gemeldet. Aus bislang unbekannten Gründen kam es laut Bericht der Polizei zu einer erhöhten Gaskonzentration in der Wohnung. Ein 22-jähriger soll laut Informationen unserer Redaktion beim Duschen plötzlich bewusstlos geworden sein. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit dem Alarmstichwort „Person hinter Tür” aus.

Auch ein ABC-Zug der Feuerwehr Beckum wurde hinzugerufen. Ein Atemschutztrupp ging sofort zur Menschenrettung vor, evakuierte das gesamte Haus: Während des Einsatzes mussten alle anwesenden Bewohner das Haus verlassen, konnten aber gegen 21 Uhr wieder zurück in ihre Wohnungen. In der betroffenen Wohnung fanden die Rettungskräfte zwei bewusstlose Männer - den 22-Jährigen sowie einen 65-Jährigen - vor, die sofort ins Krankenhaus eingeliefert wurden.

Erhöhte Kohlenstoffmonoxid-Menge

Es wurde bei anschließenden Messungen eine erhöhte Menge Kohlenstoffmonoxid festgestellt, die auch bereits bis in das darunter liegende Geschoss durch die Betondecken gedrungen war. Wie schwer sich der 23, und 65-jährige bei dem Gasaustritt verletzten ist noch unklar. Die Bewohner die nach der Evakuierung zwischenzeitlich vom Rettungsdienst betreut wurden, konnten nach dem die Wohnungen alle frei gemessen wurden, sich wieder in Ihre vier Wände begeben.

Neben der Feuerwehr Beckum unterstützte auch ein Rettungswagen aus Ahlen die Maßnahmen vor Ort, zudem wurden noch während des Einsatzes das Ordnungsamt Beckum sowie der zuständige Energieversorger hinzugezogen. Die Kriminalpolizei nahm noch am Abend die Ermittlungen zur genauen Unglücksursache auf - diese dauern noch an, wie die Polizei am Samstagvormittag mitteilte.