So hilft das Münsterland

Landwirt Thomas Föing aus Borken hat ein Peace-Zeichen in ein Feld gegrubbert. In Emsdetten stapeln sich die Spenden bis unter die Decke einer Garage, sodass die Sammlung dort wieder gestoppt wurde. Der gebürtige Neuenkirchener Christian Üffing hat eine Aktion gestartet, an der sich gleich mehrere Kommunen beteiligen. (von oben links im Uhrzeigersinn). Oleksandra Syrotkina und ihr Sohn Bogdan haben bei Natalja Ikkert in Sendenhorst Unterschlupf gefunden.

Oleksandra Syrotkina und ihr Sohn Bogdan gehören zu den ersten Flüchtlingen, die im Münsterland angekommen sind. Sie sind aus ihrer Heimatstadt in der Nähe von Kiew nach Sendenhorst geflüchtet. Möglich gemacht hat das die Familie ihrer Cousine Natalja Ikkert, die Mutter und Sohn an der polnischen Grenze abgeholt hat.

Ungezählte Helfer machen sich aus dem Münsterland auf dem Weg an die ukrainische Grenze, um dort Hilfsgüter abzuliefern. Die Organisatoren erleben durch die Bank eine große Hilfsbereitschaft und wissen oft nicht, wo sie Kartons, Koffer und Kleidung unterbringen sollen.

Krieg in der Ukraine: Bilder von Flucht und Zerstörung Ein Wohnhaus in Kiew ist durch einen Raketenangriff schwer beschädigt worden. Russische Truppen sind in die Hauptstadt vorgedrungen. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa Ukrainische Soldaten beziehen Stellung vor einer Militäreinrichtung in Kiew, während Feuerwehrleute zwei brennende Autos löschen. Foto: Emilio Morenatti/AP/dpa Ukrainische Truppen inspizieren einen zerstörten Lkw nach einem russischen Luftangriff. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa Menschen betrachten die Schäden nach einem Raketenangriff auf ein Wohnhaus in Kiew. Foto: picture alliance/dpa/AP/Emilio Morenatti Ukraine, Kiew: Menschen suchen Schutz in einem Keller eines Gebäudes, während die Sirenen neue Angriffe ankündigen. Foto: picture alliance/dpa/AP | Emilio Morenatti Ukraine, Mariupol: Ein Kind schläft in einem Sessel, während andere in einem Schutzraum im Rahmen des russischen Beschusses stehen. Foto: picture alliance/dpa/AP | Evgeniy Maloletka Ukraine, Kiew: Menschen sitzen in einer U-Bahn-Station und nutzen diese als Bombenschutzraum. Foto: picture alliance/dpa/AP | Emilio Morenatti Ein verbranntes Auto und die Trümmer eines Privathauses liegt nach russischem Beschuss außerhalb der ukrainischen Hauptstadt in Rauch. Foto: picture alliance/dpa/AP | Efrem Lukatsky Ukraine, Mariupol: Ukrainische Soldaten verladen nach einem Angriff verbliebene Ausrüstung aus einer zerstörten ukrainischen Militäreinrichtung außerhalb der Stadt. Foto: picture alliance/dpa/AP | Sergei Grits Dieses von der russischen Staatsagentur Tass verbreitete Bild zeigt gepanzerte Fahrzeuge, die durch die Stadt im nördlichen Teil der von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim fahren. Foto: picture alliance/dpa/TASS | Sergei Malgavko Zwei Kinder überqueren in Kramatorsk in der Region Donezk in der Ostukraine Hand in Hand die Gleise, um einen Zug nach Kiew zu nehmen. Foto: picture alliance/dpa/AP | Vadim Ghirda Menschen überqueren mit ihrem Gepäck die Gleise in Kramatorsk in der Region Donezk in der Ostukraine, um einen Zug nach Kiew zu nehmen. Foto: picture alliance/dpa/AP | Vadim Ghirda An einer Tankstelle in der Hauptstadt der Ukraine stehen die Autos Schlange. Foto: picture alliance/dpa/Ukrinform Russland, Moskau: Polizistinnen nehmen eine Frau während eines Protests gegen Russlands Angriff auf die Ukraine fest. Foto: picture alliance/dpa/AP | Dmitry Serebryakov

In Emsdetten haben die Helfer ihre erste Sammelstelle nach einem Tag wieder geschlossen. Sie mussten erst versuchen, der Spenden Herr zu werden. Die Aktion hatte am Montag begonnen, am Dienstagmorgen klemmten die Kartons unter der Decke einer Garage. Ausgangspunkt war die Initiative von Christian Üffing, ein gebürtiger Neuenkirchener, der in Polen lebt und an dessen Aktion sich die Menschen in den umliegenden Kommunen beteiligen.

Der Ibbenbürener Viktor Adolf sammelt für Soldaten und Kämpfende Akkus und Aggregate, Campingkocher, Erste-Hilfe-Material, Desinfektions- und Schmerzmittel, Helme, Schlafsäcke, Taschenlampen und Nachtsichtgeräte.

Die beiden Freundinnen Julia Rogmann und Katharina Hofmann aus Münster-Amelsbüren haben nach ihrem Hilfsaufruf vier 40-Tonner auf die Reise in Richtung Kriegsgebiet geschickt. Eine Spedition aus Vreden hatte sowohl die Laster als auch die Fahrer zur Verfügung gestellt. Die stammen alle aus der Ukraine.

Der Kreis Steinfurt hat eine Stabsstelle eingerichtet, die Hilfsangebote für die Ukraine koordinieren soll. Sie rät dringend davon ab, selbstständig Flüchtlinge abzuholen und in den Kreis zu bringen. Das werde eine zentrale deutsche Stelle steuern. Sachspenden für Geflüchtete in der Kriegs- und Krisenregion seien nach übereinstimmender Einschätzung aller relevanten Akteure derzeit nicht erforderlich.

Flüchtlinge können ab sofort die Züge der WestfalenBahn und der Abellio Rail Mitteldeutschland kostenlos nutzen. Das hat das Bahnunternehmen mitgeteilt. Als Ticket gelte bis auf Weiteres ein ukrainischer Personalausweis oder Reisepass.

Der Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband (WLV) appelliert an seine Mitglieder, für Flüchtlinge freien Wohnraum auf den Höfen zur Verfügung zu stellen. Unter www.wlv.de/ukraine-hilfe sammelt der WLV die Adressen hilfswilliger Bauernfamilien und leitet sie an die Kommunen weiter.

Nach einem Aufruf des Kreises Borken haben sich dort rund 30 ukrainisch und/oder russisch sprechende Personen gemeldet. Sie wollen Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine als Übersetzer zur Seite stehen.

Am Dienstag ist zudem erstmals auch eine Gruppe von 19 Kriegsflüchtigen in Gronau eingetroffen. Weitere größere Gruppen sind von privaten Initiativen angekündigt. Bei der Ausländerbehörde der Kreisverwaltung sind bisher erst 13 ukrainische Flüchtlinge registriert. Laut Kreis Borken ist es auf jeden Fall wichtig, dass sich die ins Kreisgebiet eingereisten Personen bei der Ausländerbehörde über die Hotline-Telefonnummer 02861/681-2500 (erreichbar montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr) oder per E-Mail an ukraine-hilfe@kreis-borken.de unverzüglich melden. Sie können sich auch direkt via Internet https://www.kreis-borken.de/registrierung beim Kreis Borken registrieren.

Weiterhin gibt es engen Kontakt mit dem Partnerkreis Wroclaw/Breslau. Im Rahmen einer Videokonferenz konnte der Kreis Borken den polnischen Freunden melden, dass die von ihnen u. a. für das Krankenhaus in einer ukrainischen Partnerkommune sowie für die Betreuung von Flüchtlingen vor Ort hereingegebene Liste dringend erforderlicher Güter versandfertig gemacht und voraussichtlich am Samstag nach Breslau transportiert wird.

Das St. Franziskus-Hospital Münster hat einen Lastwagen mit Medikamenten, Verbandsmaterial, Schutzkleidung, Betten und OP-Tischen gebracht. Die Hilfsgüter sind bereits an der polnisch-ukrainischen Grenze angekommen und werden von dort weiter nach Lemberg transportiert, hat die Klinik berichtet.

Die Schülervertretung der Waldorfschule in Münster-Gievenbeck hat zu einer Solidaritätsveranstaltung eingeladen. Eine Schülerin schilderte, was ihr ukrainische Austauschschülerin ihr vom Krieg berichten. Mehrere Schüler haben Kuchen gebacken und verkauft. Das Geld geht an den Verein „Freunde der Erziehungskunst“, der Flüchtlingsprojekte unterstützt.

Paulina Gron und ihr Mann Rico Schobeß haben in den Geschäftsräumen ihrer Firma in der Mettinger Teichstraße eine Sammelstelle für Hilfsgüter eingerichtet. Wer ukrainische Flüchtlinge unterstützen möchte, kann dort unter anderem Lebensmittel und Hygieneartikel abgeben. Kleidung wird dagegen nicht mehr benötigt.

Bei Familie Petrenko in Hopsten können täglich zwischen 14 und 20 Uhr Sachspenden für die Ukraine abgegeben werden. Die Familie sammelt mit zwei Mettinger Familien Kleidung, Decken, Babynahrung, haltbare Lebensmittel, Medikamente, Hygiene- und Drogerieartikel aller Art, Schlafsäcke, Isomatten, Batterien, Taschenlampen und Powerbanks zum Laden von Handyakkus.

Erste Solidaritätsaktionen für die Menschen in der Ukraine sind auch in Ahlen angelaufen. Von der Firma Agrarflug machte sich am Dienstagabend ein Konvoi mit Hilfsgütern auf den Weg. Auch im Autohaus Senger werden Spenden für Flüchtlinge in einem Auffanglager in Polen gesammelt.