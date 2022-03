Bilder mit magischer Leuchtkraft

Das Bild „Reitknecht am Strand“ von Max Liebermann aus dem Jahr 1902 kommt den Besucherinnen und Besuchern der Ausstellung „Meisterwerke des Expressionismus“, die am Sonntag im Museum Abtei Liesborn eröffnet wird, sicher bekannt vor. Es befindet sich seit 2011 durch eine Schenkung des Ehepaars Renate und Friedrich Johenning im Besitz des Museums im Wadersloher Ortsteil Liesborn.

Die beiden anderen Bilder des Grandseigneurs des deutschen Impressionismus, die die Ausstellung zeigt, sind eine Papierarbeit, die den Einzug der deutschen Truppen in Berlin darstellt, und eine Studie auf Malpappe mit zwei holländischen Kindern aus dem Jahr 1897. Die Bilder zählen zu der 2017 gegründeten Stiftung der Eheleute aus Düsseldorf, die zum ersten Mal in diesem Umfang in Deutschland zu sehen ist.

Die anderen in der Sammlung vertretenden Künstlerinnen und Künstler sind nicht weniger prominent: Paula Modersohn Becker, August Macke, Alexej von Jawlensky, Wassily Kandinsky, Karl Schmidt-Rottluff oder Lovis Corinth. Nicht zu vergessen Emil Nolde, dessen Werke die Sammlungsleidenschaft der Johennings 1979 entfachten. Inzwischen bilden die Nolde-Bilder fast die Hälfte der Kollektion und beanspruchen auch im völlig dunkel gehaltenen Ausstellungsraum im ersten Obergeschoss des Museums optisch den meisten Platz.

In der auf rund 50 Lux heruntergedimmten Beleuchtung entwickeln nicht nur die Werke des Norddeutschen, der sich nach der NS-Diktatur als sogenannter „Entarteter“ als Opfer inszenierte, obwohl er ein glühender Anhänger Hitlers und bekennender Antisemit war, eine magische Leuchtkraft.

Die von Museumsleiterin Dr. Jutta Desel kuratierte Ausstellung zeigt 40 Exponate. Es sind Werke, die die Arbeitsweise dieser Künstlergeneration eindrucksvoll beleuchten.

Die Ausstellung „Meisterwerke des Expressionismus“ im Museum Abtei Liesborn in Wadersloh läuft bis zum 29. Mai.