Die Landschaft als Inspiration

Das „Otto Modersohn Museum“ Tecklenburg befand sich coronabedingt seit März 2020 im Dornröschenschlaf. Die Sorgen um den Fortbestand des Hauses und die Perspektiven wuchsen, doch nun öffnet das schmucke Haus im historischen Zentrum der Festspielstadt wieder, und zwar mit einer Schau des belgischen Malers Karel Dierickx (1940-2014).

Vorstandsmitglied Christoph Dörr und Geschäftsführerin Uta Jenschke bleiben weiter maßgeblich am Ball, und sie haben mit Dr. Heiner Hachmeister, dem Galeristen aus Münster, und dem münsterschen Kulturexperten Dr. Wolfgang Weikert Experten an Bord, die kräftig in die Zukunft mitrudern.

Heiner Hachmeister hat für die erste Ausstellung nach Corona 40 Landschaftsbilder und fünf Bronzen von Karel Dierickx aus seinem Fundus beigesteuert. „Gerade die großzügigen Räume hier im Museum haben es mir angetan“, erläutert Hachmeister im Pressegespräch. Im Parterre und im Obergeschoss ist reichlich Platz, die faszinierenden Gemälde und Zeichnungen des belgischen Künstlers auch im großen Format zu präsentieren. Karel Dierickx hatte auf Reisen ein Faible für Landschaften entwickelt. Er brachte aus Südamerika, aus den Ferien in der Bretagne oder auf der niederländischen Insel Tholen Motive mit. Die Ausdruckspalette des Künstlers reicht dabei von erkennbarer Figürlichkeit bis hin zu radikaler Abstraktion.

Der Besucher darf sich sattsehen an Gebiets-Formationen, eigenwilliger Vegetation und spezifischen Lichtverhältnissen. Parallel zeigt das Museum in einer kleinen Kabinett-Ausstellung Modersohn-Gemälde. Es sind Dauerleihgaben des Kreises Steinfurt. Wolfgang Weikert hat sich zum Ziel gesetzt, das Museum in Tecklenburg auch als modernen Ort der Kunstvermittlung aufzuwerten. Die Modersohn-Fans hoffen derweil, dass auch die Familie Modersohn in Fischerhude sich künftig wieder großzügig mit Leihgaben in Tecklenburg präsentiert.

Karl Dierickx: „Illusionäre Landschaften“; bis 28. Februar 2022.